AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مؤسس ثلاجة الخير بالشيخ زايد يكشف تفاصيل المبادرة.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 03:28 م
أحمد مختار، مؤسس
أحمد مختار، مؤسس فكرة "تلاجة الخير"
Advertisements
اسراء صبري
قال أحمد مختار، مؤسس فكرة "تلاجة الخير"، أن المبادرة بدأت من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى مساعدة سكان الشيخ زايد.

وأشار أحمد مختار، أثناء حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten" إلى أن الفكرة بدأت بالتواصل مع سكان الشيخ زايد، حيث قاموا بالمشاركة لشراء 3 ثلاجات، تم وضعهم بأماكن متفرقة بالشيخ زايد، تحتوى على طعام سواء جاهز او معدة في المنزل.

وأوضح مؤسس فكرة "تلاجة الخير"، ان المبادرة لم تقتصر على سكان الحي فقط، بل وصلت الى رجال الاعمال واصحاب المطاعم.

وأكد أحمد مختار، على أن المجتمع المدني مسؤول عنة متابعة  يتابع الثلاجات يوميا، لافتا الى ان المبادرة تطالب الناس بأخذ مايكفيهم فقط. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان الشيخ زايد يشكون تعطل السلالم المتحركة للكوبرى

خد ما يكفيك واترك لغيرك.. ثلاجة الخير تنتشر في شوارع المحافظات لإطعام المحتاجين

تحيا مصر: صرف علاج لـ 49 ألف مواطن ضمن مبادرة نور حياة.. فيديو

هانى الناظر: بائع خضار لم يقدر على علاج ابنه سبب إطلاق مبادرة لمسة خير

أي حاجة ببلاش .. تفاصيل مبادرة ثلاجة الخير بدمياط ..صور

مؤسس مشروع مبادرة مدرستك مشروعك: 120 ألف طالب على قوائم الانتظار بالجيزة وأكتوبر

ترشيحاتنا

مازيمبي ينتصر على الرجاء المغربي في أزمة مالانجو

نقل العدوى لزوجته.. 3 إصابات جديدة بـ كورونا في السعودية

مات صائما.. حكاية قهوجي منع الشيشة وجعل رواد المقهى يستمعون القرآن

الصين: 31 وفاة و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا

موعد مباراتي الأهلي والزمالك في دوري كرة اليد والقنوات الناقلة

الترجي التونسي: نرفض عقوبات الكاف بسبب حكم مباراة الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا

مات صائما.. حكاية قهوجي منع الشيشة وجعل رواد المقهى يستمعون القرآن

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات