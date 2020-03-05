مؤسس ثلاجة الخير بالشيخ زايد يكشف تفاصيل المبادرة.. فيديو

قال أحمد مختار، مؤسس فكرة "تلاجة الخير"، أن المبادرة بدأت من خلال شبكات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى مساعدة سكان الشيخ زايد.





وأشار أحمد مختار، أثناء حواره مع برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "ten" إلى أن الفكرة بدأت بالتواصل مع سكان الشيخ زايد، حيث قاموا بالمشاركة لشراء 3 ثلاجات، تم وضعهم بأماكن متفرقة بالشيخ زايد، تحتوى على طعام سواء جاهز او معدة في المنزل.





وأوضح مؤسس فكرة "تلاجة الخير"، ان المبادرة لم تقتصر على سكان الحي فقط، بل وصلت الى رجال الاعمال واصحاب المطاعم.



وأكد أحمد مختار، على أن المجتمع المدني مسؤول عنة متابعة يتابع الثلاجات يوميا، لافتا الى ان المبادرة تطالب الناس بأخذ مايكفيهم فقط.