var في الإيجبشين ليج .. 7 تصريحات مثيرة لـ عمرو الجنايني حاكم الجبلاية

عقد المؤتمر الصحفي لاتحاد الكرة اليوم، بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.





وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، أنه تولى مهمته يوم ٢٤ أغسطس الماضى ووعد بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز وقال : "أنا معرفش غير النجاح ومعرفش كلمة الفشل فى مهمتى ولا يزيدنى سوى إصرار وتحدي ومش هعمل غير الصح".





وتابع: "منذ أول يوم تحملنا فيه المسئولية فى الجبلاية واللجنة الخماسية تبذل جهدا كبيرا فى ملف تقنية الفيديو، موضحا أنه سوف يطبق القانون بحذافيره فى المسابقات المحلية".





واستعرض الجنايني الخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، واستعرض جهود اللجنة فى تحمل التكاليف الخاصة بتقنية الفيديو، مشيرا إلى أن اليوم مباراة إنبى وطلائع الجيش ستقام بتقنية الفيديو، لافتا إلى أنه بداية الإجراءات يوم ١٢ أكتوبر الماضى الخاصة بتشكيل اللجان وطلب عرض أسعار لتقنية الفيديو من ١٣ شركة معتمدين فى الفيفا والـ ifapee وتقدموا بعروض وفقا لكراسة الشروط مضيفا : "يوم ٥ ديسمبر الماضى تم التوصية باختيار الشركة القادمة حاليا على تطبيق تقنية الفيديو من بداية الدور الثاني".



