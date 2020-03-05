var في الإيجبشين ليج .. 7 تصريحات مثيرة لـ عمرو الجنايني حاكم الجبلاية

عقد المؤتمر الصحفي لاتحاد الكرة اليوم، بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.
وأكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة، أنه تولى مهمته يوم ٢٤ أغسطس الماضى ووعد بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز وقال : "أنا معرفش غير النجاح ومعرفش كلمة الفشل فى مهمتى ولا يزيدنى سوى إصرار وتحدي ومش هعمل غير الصح".
وتابع: "منذ أول يوم تحملنا فيه المسئولية فى الجبلاية واللجنة الخماسية تبذل جهدا كبيرا فى ملف تقنية الفيديو، موضحا أنه سوف يطبق القانون بحذافيره فى المسابقات المحلية".
واستعرض الجنايني الخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، واستعرض جهود اللجنة فى تحمل التكاليف الخاصة بتقنية الفيديو، مشيرا إلى أن اليوم مباراة إنبى وطلائع الجيش ستقام بتقنية الفيديو، لافتا إلى أنه بداية الإجراءات يوم ١٢ أكتوبر الماضى الخاصة بتشكيل اللجان وطلب عرض أسعار لتقنية الفيديو من ١٣ شركة معتمدين فى الفيفا والـ ifapee وتقدموا بعروض وفقا لكراسة الشروط مضيفا : "يوم ٥ ديسمبر الماضى تم التوصية باختيار الشركة القادمة حاليا على تطبيق تقنية الفيديو من بداية الدور الثاني".
كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة عن ١١ ملعبا سوف يتم تطبيق تقنية الفيديو بها فى مباريات الدورى الممتاز في الدور الثاني وقال إن تقنية الفيديو سوف يتم تطبيقها فى ١١ ملعبا هي:
استاد القاهرة - السلام- بتروسبورت- الدفاع الجوي- المقاولون العرب- جهاز الرياضة العسكري- استاد الكلية الحربية- استاد المكس- استاد الإسماعيلية- استاد السويس- استاد الإسكندرية.
أضاف أن هناك محاولات لتطبيق تقنية الفيديو فى ٥ ملاعب خلال الفترة القادمة وهى:استاد طنطا- استاد الجيش بالسويس- استاد الجونة- استاد أسوان- برج العرب.
أوضح عمرو الجنايني أن الجبلاية هى الجهة التى سوف تتحمل تكاليف تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز وقال :"لن يتحمل أى ناد تكاليف تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز، مشددا على أن الأندية سوف تستفيد من تطبيق تقنية الفيديو".
أشار إلى أن اتحاد الكرة سوف يتحمل كافة تكاليف تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز ببدلات الحكام القائمين عليه، منوها إلى أن شركة بريزنتيشين الراعي والجبلاية شركاء فى نجاح الانتهاء من تجربة تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة.
وحسم عمرو الجنايني الجدل حول استقدام حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفيديو في الدوري الممتاز وقال : "أنا مجبتش حكام أجانب في عهدي غير للأهلي والزمالك، ولديّ ثقة كاملة في الحكام المصريين ومفيش حكام أجانب مع تطبيق تقنية الفيديو في لقاءات الدوري الممتاز خلال الفترة القادمة" مشيرا إلى أن قرار استقدام حكام أجانب في الدوري الممتاز في وجود تقنية الفيديو لن يكون سوى في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.
أكد الجنايني أن خطاب موافقة وزارة الشباب والرياضة على تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى وصل إلى الجبلاية يوم ١٩ يناير الماضى وقال : تم إخضاع مجموعة من الحكام لدورة تدريبية على المستوى النظرى والعملى فى استاد القاهرة على تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز.
وتابع: يوم ٢ فبراير كان الاختبار العملي والموافقة على تطبيق التقنية رسميا يوم ٣ مارس الجارى على أن يتم العمل به فى مباراة اليوم بين انبي وطلائع الجيش. مشيرا إلى أن الحكام جاهزون لتطبيق تقنية الفيديو . لافتا إلى أنه تمت الموافقة على ١١ ملعبا لتفعيل تقنية الفيديو فى الدورى المحلى، مشددا على أن اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة أن هناك ٥ ملاعب فى الطريق لتفعيل تقنية الفيديو فى المباريات التى ستقام عليها منها ستاد طنطا وبرج العرب فى الإسكندرية.
واختتم: بعد انتهاء المهمة التى تم تكليفها لنا من قبل الفيفا سوف نسلم الراية لمن يأتي بعدنا من أجل مصلحة الكرة المصرية.
من جانبه قال وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة إن المسؤولين عن تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز تحتاج من ٦ إلى ٨ شهور لإتمام البرنامج، مؤكدا أن لجنة من الفيفا حضرت إلى القاهرة قبل أعياد الكريسماس على مدار ٣ أيام فى القاهرة من أجل الوقوف على مدى جاهزية مصر لتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز.
أضاف العطار : الفيفا أكد على نجاح الانتهاء من التدريب للحكام على اختبارات النظرية والعملية فى تطبيق تقنية الفيديو. مشددا على أن الفيفا وافق على اعتماد ٥٤ حكما على تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز. لافتا إلى أنها مجرد بداية وسوف تكون هناك دفعات من قضاة الملاعب خلال الفترة القادمة، موضحا أن اتحاد الكرة عزف سيمفونية الانتهاء من التدريب على تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى الممتاز بدءا من اليوم الخميس.
فيما كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة عن استبعاد مؤقت لبعض الحكام الدوليين من تقنية الفيديو وقال إن ثنائي التحكيم الدولى أمين عمر ومحمود البنا لم يكونا جاهزين فى المشاركة ضمن حكام تقنية الفيديو وأن استبعادهما جاء بشكل مؤقت".
أوضح أن استبعاد الثنائي سيكون بشكل مؤقت وسوف يتم منح امين عمر ومحمود البنا الفرصة خلال الفترة القادمة من أجل الجاهزية للمشاركة فى تقنية الفيديو بالدورى الممتاز.