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محافظات

محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين على معدية بورفؤاد

الخميس 05/مارس/2020 - 04:54 م
محافظ بورسعيد يلتقي
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين أثناء استقلالة معدية بورفؤاد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل لتقديم أفضل خدمة للمواطن البورسعيدى، من منطلق إيمانهم أنه يستحق دائمًا الأفضل وأن هناك جهودا كبيرة تبذل من جميع الأحياء من أجل ذلك الغرض.

جاء ذلك خلال لقاء، محافظ بورسعيد، بعددً من المواطنين،  اليوم الخميس  أثناء استقلاله "المعدية" العابرة بين ضفتى قناة السويس "بورفؤاد - بورسعيد".

وطالب المحافظ المواطنين، بأن يفخروا بما يتحقق على أرض بورسعيد من إنجازات فى شتى المجالات، مشددًا على أنه يجب أن تتعاون الأسرة مع كافة المؤسسات لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل بالقطاع الخاص كونه الضامن الحقيقى لمستقبلهم، خاصة أن المحافظة توفر فرص تدريب عديدة لتأهيل الشباب للعمل بكبرى المشروعات. وأضاف بأن الفترة الحالية تشهد بناء الإنسان المصري علي أسس صحيحة مما يتطلب تضافر كافة الجهود.

واكد المحافظ خلال لقائه بعدد من الشباب بأن جميع المشروعات التي تقام بالمحافظة تستهدف في المقام الاول الشباب وتوفير فرص العمل لهم.
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين على معدية بورفؤاد
محافظ بورسعيد يلتقي بالمواطنين على معدية بورفؤاد
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