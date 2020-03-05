«القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية» يهنئ المصريين بمشروع التأمين الشامل

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن زيارة وفد من المعهد البريطاني للتميز في الرعاية الصحية وهو الجهة العليا فى بريطانيا لاعتماد بروتوكلات العلاج وأدلة العمل والممارسة الإكلينيكية (NICE) و قاموا بجولة تفقدية لأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني وزيارة لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.





وهنأ وفد المعهد القومي البريطاني، الشعب المصري، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وبما تم إنجازه من تقدم في مستوى الخدمات الطبية وطبيعتها ومستواها الإحترافي، خلال فترة وجيزة.





جاءت الزيارة تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الصحة والسكان بالتنسيق مع الجانب الإنجليزي والاتفاق على سبل التعاون المشترك لتحديث برتوكولات العلاج والمعايير الإكلينيكية للممارسة الطبية المتميزة.





وضم وفد المعهد القومي البريطاني البروفيسور كريستين كارسون مديرة مركز الأدلة الإكلينيكية بالمعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية, والبروفيسور نيكول تاسكي المدير المساعد للأبحاث بالمعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية.





وكان في استقبال الوفد البريطاني الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان, ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية نيابة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان, حيث تم عقد إجتماع في أكاديمية الأميرة فاطمة بحضور رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية, وكذلك الأستاذ الدكتور محمد فوزى مساعد الوزير لتعليم الطب المهني, وعدد من مستشاري وزير الصحة, وذلك للاتفاق أيضًا على عدد من البرامج التدريبية في سياق التعاون مع المعهد البريطاني لمواكبة التطور في بروتوكولات العلاج وأدلة العمل الإكلينيكية وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة.





وأشار مساعد الوزير للتعليم الطبي المهني إلى أنه تم الإتفاق على إرسال عدد من الأطباء لكي يتم تدريبهم بالمعهد القومي البريطاني على كيفية إنشاء وتحديث بروتوكولات العلاج.





وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أنه عقب الاجتماع، توجه وفد المعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية إلى محافظة بورسعيد، لتفقد آخر تطورات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض الواقع.





وتناقش الوفد البريطاني مع عدد من أطباء مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد، وأشادوا بالمستوى الذي وصل اليه أطباء مستشفيات التأمين الصحي الشامل، وهو الأمر الذي يأتي انعكاسا لدورات التدريب الخارجية والداخلية المختلفة, والتأهيل الذي حصل لهم لضمان العمل بأعلى المعايير الصحية.





جدير بالذكر أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بالتنسيق مع المعهد القومى البريطانى وذلك لعقد عدد من بروتوكلات التعاون فى المجالات الخاصة لاعتماد بروتوكولات العلاج وفقا للمعايير الإكلينيكية والتدريب المستمر.



