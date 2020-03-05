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تعليم

جامعة أسوان تستعد لتنظيم سلسلة ندوات توعوية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 05:50 م
جامعة أسوان تستعد
جامعة أسوان تستعد لتنظيم سلسلة ندوات توعوية عن طرق الوقاية م
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان إنه جار تنفيذ خطة متكاملة للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، مشددًا على أهمية التطبيق العملى لطرق الوقاية منه.



وأكد أحمد غلاب أهمية موضوع الندوة التى ستعقد خلال الفترة من 9حتى 11 مارس 2020 بالتعاون مع مديرية الثقافة بأسوان ومشاركة مديرية الشباب والرياضة ومديرية التربية والتعليم وكلية طب جامعة أسوان.

فيما أوضح الدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب بأن الكلية لها دور كبير في توعية طلابها بالأحداث والمتغيرات والمشكلات الراهنة لكل ما يدور بالعالم، وخاصة مشكلة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى دور طلاب الكلية فى توعية أسرهم ومجتمعاتهم المحيطة بكيفية الوقاية منه.

وفى نفس السياق أشار الدكتور هشام الرفاعى وكيل كلية الطب لتنمية المجتمع وخدمة البيئة إلى أن هناك طرقا يجب اتباعها لتجنب كافة أنواع العدوى بالفيروسات والأمراض المعاصرة. 

وقال إن ذلك يتم من خلال التوعية الدائمة التى تنظمها كلية الطب تحت عنوان سلسلة ندوات توعوية عن التعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه والتي سيحاضر بها الدكتور شاذلى بغدادى القائم بأعمال رئيس قسم الصدر بالمستشفى، ونخبة من أساتذة كلية الطب وذلك بحضور الدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان.
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