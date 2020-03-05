ندوة دولية في جنيف لمناقشة قضية التقارير الحقوقية باليمن

ينظم المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وبالشراكة مع النادي السويسري للصحافة، ندوة دولية في مدينة جنيف، تحت عنوان "تقارير حقوق الانسان باليمن، حقيقة الالتزام بالمبادئ والمعايير الدولية".





ويشارك بالندوة العديد من المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان في الدول التي تعاني من الحروب والصراعات المسلحة، وتهدف الندوة الى تقديم دراسة قانونية وحقوقية تحليلة لجملة التقارير الحقوقية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان باليمن، واستعراض ما تضمنته هذه التقارير من مخالفات وتجاوزات للمبادئ الأساسية والرئيسية المعتمدة بموجب التوجيهات الأساسية المعنية بلجان الحقيقة وبعمليات الرصد والتوثيق وفق المنهجية المعتمدة في مجال حقوق الانسان، وإبراز ما تتضمنه تلك التقارير من اختلال يجردها من امكانية الاعتماد عليها في التعاطي مع الحالة الانسانية باليمن، ويسقط عنها الشرعية التي ينبغي ان تكون اساسًا لتلك التقارير، وقاعدة للبناء عليها في معالجة مختلف انواع الانتهاكات والارتقاء بحالة حقوق الانسان باليمن.

تعقد الندوة في النادي السويسري للصحافة غدًا الجمعة الرابع من مارس، وسوف تتناول العديد من المحاور التي تتعلق بحالة حقوق الانسان باليمن، وتسعى للارتقاء بها ومعالجة مختلف الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت خلال فترات الحرب التي امتدت منذ انقلاب الميليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في اليمن، ويشارك فيها العديد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الانسان والمعنيين بحالة حقوق الانسان باليمن.

وتتناول الندوة 4 محاور أساسية، يتعلق الاول بتقارير الهيئات الاممية والدولية، وتوضيح ما يعتري تلك التقارير من خلل في الالتزام بالمعايير الدولية وخروج عن المهنجية المعتمدة دوليًا.





فيما يتناول المحور الثاني تقارير المنظمات غير الحكومية والتقارير الاعلامية المعنية بحالة حقوق الانسان باليمن، وتوضيح ما تتضمنه تلك التقارير من اختلال وعوار نابع من عدم استقلاليتها ومصداقيتها وخضوعها لجهات واجندات محددة، والتأكيد على بطلانها في التعبير عن واقع حقوق الانسان باليمن.





أما المحور الثالث فيتناول الدور الايراني في تأزيم حالة حقوق الانسان باليمن، وفضح دورها الخبيث الهادف الى استمرار تأزيم الحالة الانسانية في اليمن من خلال ما توفره من دعم عسكري وفني ولوجستي للمليشيات الحوثية الانقلابية.





والمحور الاخير بالندوة ، سيتناول المعوقات والصعوبات التي تعترض عملية الرصد والتوثيق الخاصة بالانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، وتأثير ذلك على التقارير المعنية بحالة حقوق الانسان باليمن.

وخلال الندوة يتحدث الدكتور علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ونبيل الاسيدي عضو نقابة الصحفيين اليمنيين ورئيس لجنة الحقوق والحريات، وصدام ابو عاصم الناشط والمدافع عن حقوق الانسان باليمن.





ويحرص المشاركون في الندوة على تقديم معالجات فاعلة وناجعة تستند الى جملة من الاجراءات والاليات الكفيلة بالوصول الى تحقيق السلام وانهاء المعاناة الانسانية باليمن، وضمان تحسين واقع حقوق الانسان باليمن على النحو الذي يكفل لجميع المدنيين باليمن التمتع بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نصت عليها التشريعات الدولية وضمان تحقيق السلام بكامل اليمن وفقًا لما أكدت عليه المفوضة السامية في احاطتها الاخيرة التي قدمتها خلالها الدورة الثالثة والاربعين امام مجلس حقوق الانسان.