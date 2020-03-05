محافظ البحيرة يتفقد أعمال رصف مدخل قرية واقد وجمعية تنمية المجتمع

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال جولته اليوم الخميس بمركز ومدينة كوم حمادة، الأعمال الجارية بمدخل قرية واقد ضمن المشروع الإنتاجي للرصف وإنشاء الطرق بالبحيرة، حيث ينقسم المشروع إلى تغطية ترعة القطاوي بطول ٦٦٠ م طولي بتكلفة وقدرها ٢ مليون و٢٥٠ ألف جنيه، وأيضًا رصف المدخل بطول ١.٥ كم بتكلفة ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه وتم الانتهاء من ٩٠٪ من الأعمال ومن المقرر نهو الأعمال فى ٢٠٢٠/٤/٣٠ م.



