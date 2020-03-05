محافظ البحيرة يتفقد أعمال رصف مدخل قرية واقد وجمعية تنمية المجتمع

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة خلال جولته اليوم الخميس بمركز ومدينة كوم حمادة، الأعمال الجارية بمدخل قرية واقد ضمن المشروع الإنتاجي للرصف وإنشاء الطرق بالبحيرة، حيث ينقسم المشروع إلى تغطية ترعة القطاوي بطول ٦٦٠ م طولي بتكلفة وقدرها ٢ مليون و٢٥٠ ألف جنيه، وأيضًا رصف المدخل بطول ١.٥ كم بتكلفة ٢ مليون و٤٠٠ ألف جنيه وتم الانتهاء من ٩٠٪ من الأعمال ومن المقرر نهو الأعمال فى ٢٠٢٠/٤/٣٠ م.
وشملت جولة المحافظ، زيارة جمعية تنمية المجتمع بواقد، المُشهرة منذ عام ١٩٦٩، وتضم مجمعا طبيا على مساحة ٤٠٠ متر، حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوي المزودة بـ١١ ماكينة غسيل بالإضافة ووحدة لتنقية المياه بتكلفة ٧ ملايين جنيه بالجهود الذاتية، واطمأن على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى متمنيًا لهم الشفاء العاجل.