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طارق الشناوي: كورونا تهدد المهرجانات السينمائية.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 04:11 م
طارق الشناوى، الناقد
طارق الشناوى، الناقد الفنى
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اسراء صبري
قال طارق الشناوى، الناقد الفنى، إن مهرجان مملكة البحرين للسينما العربية، تم إلغاؤه بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وأكد طارق الشناوي، أثناء حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" على أن مهرجان البحر الأحمر حتى 48 ساعة كان هناك نية لإقامتة، ولكن بسبب فيروس كورونا الاحترازات التي تقوم بها الدول، قررت السعودية تأجيل المهرجان الى اجل غير مسمى.

وأوضح الناقد الفني، أن المهرجان لن يلغي ولكن سيتم تأجيله، لافتا الى ان المهرجان سيقام هذا العام بالتأكيد.

وأضاف طارق الشناوى، أن قرار إيقاف مطربي الاغانى الشعبية ليس في محله، مشيرا إلى أن تلك المهرجانات ماهي الا نبتة طبيعية للأحداث المتداولة في البلاد. 

وأشار إلى أن نقابة الموسيقيين ضرورة يجب ان تعمل على إيجاد بديل للمهرجانات قبل إلغائها، وذلك حتى تستطيع ان تجذب الناس بعيد عن تلك المهرجانات.
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