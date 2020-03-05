مستشفى مصر للطيران تحتفل بنجاح عمليات زراعة الكبد.. صور

احتفلت مستشفى مصرللطيران، اليوم الخميس، بنجاح 271 حالة لزراعة الكبد، بنسبة تخطت 92% فى مصر والشرق الأوسط.

رحب الدكتور أشرف القاضى رئيس شركة مصرللطيران للخدمات الطبية بالحضور من مرضى وفريق طبى، وصرح أن مستشفى مصرللطيران من أقدم وأكبر مراكز زراعة الكبد وتسعى الشركة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية على يد فريق طبي يضم كفاءات عديدة، وأشار الي ان مستشفي مصر للطيران تحظى بسمعة طيبة بإشادة جميع الحالات التى تم شفاؤهم.





وأكد القاضى على دور المستشفى على حرصها الشديد بتوعية مرضى الكبد، مما ساهم بدوره فى نجاح تلك العمليات الخطرة، وأكد أن الشركة تسعي دائما الي تطوير الخدمات الطبية المقدمة لعملائها بما يواكب اخر المستجدات العلمية في المجال الطبي.





كما رحب القاضى بالدكتور أنور حلمى، الذي أوضح في كلمته أهمية وحدة زراعة الكبد بالمستشفى والتي بدأ إنشاؤها عام 2007، وأكد أن نجاح تلك العمليات دليل على كفاءة مستشفى مصرللطيران، وهذا يشير إلى وجود معامل ذات مستوى عالى، بالاضافة إلى وجود فريق طبى متميز لاجتيازه تلك العمليات بنجاح.





واستكمل الحديث الدكتور أيمن صلاح رئيس القطاع الطبي، ان المستشفى قد قامت باجراء 271 عملية زراعة كبد، وهذه نسبة ليست بقليلة مقارنة بنسب النجاح العالمية لهذه العمليات، وأضاف صلاح أن المستشفى تأمل فى زيادة معدلات نجاح زراعة الكبد إلى نسبة قد تصل إلى 400 حالة.

وفى نهاية الحفل تم شكر جميع الحضور و تكريم المرضى والفريق الطبي وتوزيع الهدايا التذكارية عليهم تكريمًا لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.