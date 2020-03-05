حقيقة إصابة طالب عماني بفيروس كورونا في الإسكندرية

أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الخميس، سلبية نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التى خضع لها الطالب العماني بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وقال معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية، إن الطالب وافد من عمان قبل ١٤ يومًا، مشيرا إلى أنه خضوعه للفحص الطبي هو إجراء احترازي متبع مع الوفدين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.



وأضاف خميس، في بيان، أن الطالب جرى وضعه تحت الملاحظة تحسبًا لظهور أية أعراض مرضية عليه بعد ارتفاع درجة حرارته ، وجري تحويله إلى مستشفي حميات الإسكندرية للإطمئنان علي حالته.



ولفت إلى أنه من المقرر أن يغادر الطالب المستشفى اليوم في ظل استقرار حالته الصحية بعد ثبوت سلبية نتائج الفحوصات التى وقعت عليه.



وأكد مدير الإعلام بالأكاديمية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق واستمرار الدراسة بشكل طبيعي، موضحا أن إدارة الطب الوقائي بالأكاديمية تضم عناصر ذات كفاءة عالية ومجهزة على أعلى مستوى للتعامل مع أي حالات مشتبه في اصابتها.