AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حقيقة إصابة طالب عماني بفيروس كورونا في الإسكندرية

الخميس 05/مارس/2020 - 04:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أحمد عبد العزيز
أعلنت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الخميس، سلبية نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التى خضع لها الطالب العماني بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال معتز خميس، مدير إدارة الإعلام بالأكاديمية، إن الطالب وافد من عمان قبل ١٤ يومًا، مشيرا إلى أنه خضوعه للفحص الطبي هو إجراء احترازي متبع مع الوفدين من الخارج بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

وأضاف خميس، في بيان، أن الطالب جرى وضعه تحت الملاحظة تحسبًا لظهور أية أعراض مرضية عليه بعد ارتفاع درجة حرارته ، وجري تحويله إلى مستشفي حميات الإسكندرية للإطمئنان علي حالته.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يغادر الطالب المستشفى اليوم في ظل استقرار حالته الصحية بعد ثبوت سلبية نتائج الفحوصات التى وقعت عليه.

وأكد مدير الإعلام بالأكاديمية أنه لا يوجد ما يدعو للقلق واستمرار الدراسة بشكل طبيعي، موضحا أن إدارة الطب الوقائي بالأكاديمية تضم عناصر ذات كفاءة عالية ومجهزة على أعلى مستوى للتعامل مع أي حالات مشتبه في اصابتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تستقبل المصريين القادمين من بؤرة الموت بـ الصين .. فيديو

بعد إعلانه كأول حالة مصابة بـ كورونا في العراق.. الصحة تكشف نتائج فحوصات الطالب الإيراني

بعد الاشتباه بإصابتها بـ كورونا...الصحة: عينات سلبية لـ دنماركية اُحتجزت بـ حميات إمبابة

فحص 1500 .. رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بـ كورونا

الصحة تكشف مسار متابعة الأجنبي المصاب بـ "كورونا"

تقرير أمام رئيس الوزراء لشرح جميع الإجراءات الاحترازية.. 1500 من المخالطين للحالة الأجنبية الثانية المكتشفة لـ"كورونا" تحت الحجر الصحي.. منع الدخول والخروج من موقع الشركة.. عزل المريض بالمستشفى

ترشيحاتنا

الكاف يحسم الجدل في عقوبات لاعبي الترجي قبل مواجهة الزمالك

تحذير قوي من فاروق جعفر للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

أنت مريض نفسى.. إدوارد يهاجم شقيق ياسمين عبد العزيز.. فيديو

ما حكم صيام من لم يخرج الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

ضربوا طالبا سنغافوريًا .. عنصرية الآسيويين بسبب كورونا.. فيديو

شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا في البحرين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر مستجدات كورونا.. مصري مصاب و 3 محاولات للعلاج بأدوية الإيدز والملايا

شاهد .. وزير الداخلية يكرّم أسر شهداء ومصابي الشرطة

سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا