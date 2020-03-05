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أخبار العالم

الصين: مطالبة بكين بالاعتذار عن تفشي كورونا «سخافة».. ومذيع «فوكس نيوز» جاهل

الخميس 05/مارس/2020 - 04:06 م
تشاو لي جيان
تشاو لي جيان
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أ ش أ
أكدت الصين اليوم الخميس إن فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" عدو مشترك للبشرية، والصين ضحية له، شأنها شأن الدول الأخرى المتضررة، مشددة على أن مطالبة الصينيين بالاعتذار عن تفشي الفيروس؛ غير منطقية أو مبررة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على ما ذكره أحد مقدمي البرامج بقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، حول مطالبة الصينيين بـ "الاعتذار رسميا" عن تفشي فيروس كورونا الجديد، وترديد ذلك في بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال "جيان" إن ما أدلى به مقدم البرامج بالقناة الأمريكية "سخيف وتكشفت عن غطرسته وانحيازه وجهله"، مشيرا إلى أن إجراءات الصين للوقاية من الفيروس والسيطرة عليه تعكس دروها كدولة كبيرة ومسؤولة، حيث حظيت قوة تدابيرها وكفاءتها وسرعتها في مواجهة تفشي الفيروس بإشادة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.
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