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فن

جنات تحتفل بعيد الأم بأغنية «رحمة» لصالح أطفال 57357 .. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 04:07 م
جنات
جنات
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سعيد فراج

قررت النجمة جنات الإحتفال بعيد الأم هذا العام بشكل مختلف وذلك بعدما طرحت أغنية "رحمة" لدعم أطفال مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان.


والأغنية يتم طرحها بالتزامن مع إحتفالات عيد الأم فى شهر مارس كرسالة لدعم أطفال المستشفى فى رحلة علاجهم والمساهمة فى جمع التبرعات من أجل استكمال مشوار العلاح .. وهى من كلمات رفيق الشورى وألحان محمدى وتوزيع أحمد أمين ؛ وقد تم تصويرها فى مستشفى 57357 تحت إدارة المخرج إسلام صلاح ومنتج منفذ شركة Tools communication .


وقد قررت النجمة جنات التبرع بأجرها مقابل تقديم الأغنية كنوع من أنواع المساعدة للمستشفى وللأطفال مرضى السرطان ؛ مؤكدة على موافقتها الفورية على تقديم الأغنية بمجرد عرضها عليها من قبل الشركة المنتجة وذلك من منطلق حرصها على تقديم مثل تلك الأعمال التى تهدف إلى جمع التبرعات خاصة لكيان مثل مستشفى 57357 الذى يعد صرح علاجى ضخم يقوم بعلاج الأطفال من السرطان بالمجان.


وأكدت جنات أن أغنية "رحمة" نالت إعجابها بشدة بمجرد سماعها حيث أن كلماتها تحمل قصة جميلة وعاطفية لطفلة أصيبت بمرض السرطان ووجدت العلاج والشفاء فى مستشفى 57357 ؛ وتم صياغة تلك القصة بلحن يلمس الروح وتوزيع موسيقى استطاع أن يخلق حالة من الاختلاف الشديد.
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