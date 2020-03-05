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حوادث

الرقابة الادارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لمكافحة الفساد

الخميس 05/مارس/2020 - 04:21 م
الرقابة الادارية
الرقابة الادارية توقع مذكرة تفاهم
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ابراهيم مصطفى
توجه وفد من هيئة الرقابة الإدارية إلى موريشيوس لتوقيع مذكرة التفاهم المشترك للتعاون بين مصر ودولة موريشيوس في مجالات منع ومكافحة الفساد يتم بموجبها تدريب كوادر المفوضية العاملة في هذا المجال بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وتأهيلهم بالخبرات العلمية والعملية في مجال التعريف بالفساد وسبل مكافحته إضافة الى العديد من المعارف الأخرى وتبادل الخبرات الثنائية بينهما في هذا المجال، وذلك استجابة للدعوة الموجهة من المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس.

و نقل الوفد تحيات الوزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية لرئيس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، واعتزازه بتوقيع مذكرة للتفاهم المشترك بين البلدان، املًا تعزيز هذا التعاون مستقبلًا لمستويات اعلى، انطلاقًا من المسئوليات الملقاة على عاتق أجهزة مكافحة الفساد بالدول الافريقية وبما يلبى طموحات شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة.

تمت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، وبحضور السيدة/ آيه سعد سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة موريشيوس.

وفى ذات السياق وفي إطار المنحة السابق تقديمها من رئيس الجمهورية لعدد ٢٥٠ دارس من الكوادر الإفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية رقم (٧) التى عقدت خلال الفترة من ١ الي ٥ مارس ٢٠٢٠ بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية لعدد (33) دارس إفريقي من عشرة دول إفريقية وهم (تنزانيا، الكونجو برازافيل، النيجر، جنوب السودان، أوغندا، بوروندي، كينيا، إثيوبيا، موريشيوس، وزامبيا) ليصبح بذلك إجمالي ما تم تدريبه في اطار منحة السيد الرئيس عدد (216) دارس، وجارى استكمال ما تبقى من المنحة خلال شهر ابريل القادم.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم قدرات الدول الافريقية في كافة المجالات، ووفق ما اسفرت عنه توصيات المنتدى الإفريقي الأول لمنع ومكافحة الفساد الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في شهر يونيو ٢٠١٩ ووضعها محل تنفيذ بالتعاون بين الدول الافريقية في مجال منع ومكافحة الفساد وسُبل الوقاية منه.

الرقابة الادارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لمكافحة الفساد
الرقابة الادارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لمكافحة الفساد
الرقابة الادارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لمكافحة الفساد
الرقابة الادارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لمكافحة الفساد
الرقابة الادارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لمكافحة الفساد
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