AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر بالكويت: الحملات المسيئة على "السوشيال ميديا" لن تنال من العلاقات المتميزة بين البلدين

الخميس 05/مارس/2020 - 04:39 م
السفير طارق القوني
السفير طارق القوني
Advertisements
أ ش أ
أكد سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، أن الحملات المسيئة إلى مصر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لن تنال من العلاقات المصرية الكويتية المتميزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده سفير مصر لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس، مع عدد من أبناء الجالية، تناول خلاله جهود السفارة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن متابعة عدد من الموضوعات التي تهم أبناء الجالية، والاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير الخدمات التي تقدمها البعثة لهم.

واستعرض القوني - خلال اللقاء - ما يخص فيروس "كورونا المستجد - كوفيد 19"، والجهود التي تقوم بها السفارة مع المسئولين الكويتيين، للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا فيما يخص المسافرين المصريين.

وأكد قيام السفارة بنقل شواغل الجالية فيما يخص بعض الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الإجراءات المشار إليها، بما في ذلك اعتماد الأوراق المطلوبة للمسافرين في المحافظات البعيدة عن القاهرة، وضيق الوقت المتاح أمام عدد كبير من المسافرين لإنهاء الإجراءات، مشيرًا إلى ما لمسه من تفهم الجانب الكويتي لما طرحه في هذا الشأن. 

وشدد القوني مجددًا على التزام مصر بالشفافية الكاملة فيما يتعلق بالفيروس في مصر، منوهًا، في هذا الصدد، ببيانات منظمة الصحة العالمية، التي تفيد بأن عدد الحالات التي ثبت اصابتها بفيروس "كورونا المستجد- كوفيد 19" بمصر حتى الآن يقتصر على ثلاث حالات فقط، وأنه تم التعامل معهم ومع المخالطين لهم بمهنية، وكذلك إلى تصريحات وزارة الصحة الكويتية، التي تؤكد عدم ظهور أية حالات للإصابة بين المصريين الذين عادوا للكويت مؤخرا، أو بين أبناء الجالية حتى اليوم.

وأكد سفير مصر لدى الكويت في ختام اللقاء متانة العلاقات المصرية الكويتية وخصوصيتها، مشددًا على أن الحملات المسيئة لمصر على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعمد التضليل ونشر افتراءات لا أساس لها من الصحة، وآخرها حول انتشار الفيروس بمصر، لن تفلح في مساعيها للمساس بهذه العلاقات المتميزة، مطالبا أبناء الجالية، بمواصلة دورهم الإيجابي في المجتمع الكويتي، وعدم الالتفات لتلك الأصوات الشاذة التي لا تمثل إلا نفسها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التعاون الدولي: نتطلع لتعميق الشراكة الاقتصادية مع دولة الكويت

سفارة مصر بالكويت تهيب بأبناء الجالية توخي الحذر بسبب "كورونا"

بيان مهم من السفارة المصرية في الكويت بشأن كورونا

بسبب كورونا.. قرار مهم من الحكومة الكويتية إلى العاملين بالدولة

بسبب كورونا.. الجيش الكويتي يعلن تعليق الدراسة في الكليات العسكرية

ألمانيا تعلن عن 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

ترشيحاتنا

نشرة الرياضة.. الاهلى يخلي مسؤوليته من أزمة صالح جمعة ..خطة فايلر لإسقاط صن داونز.. مباراة الترجي والزمالك بجمهور.. حقيقة تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022

اشتباه بإصابة موظف في مجلس الوزراء الكويتي بـ كورونا

الصحة الكويتية: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين أبناء الجالية المصرية

آخر مستجدات كورونا.. مصري مصاب و 3 محاولات للعلاج بأدوية الإيدز والملايا

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات

بعد اكتشاف حالة إصابة جديدة بكورونا.. الصحة: إجراءات وقائية وفحوصات للمخالطين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر مستجدات كورونا.. مصري مصاب و 3 محاولات للعلاج بأدوية الإيدز والملايا

شاهد .. وزير الداخلية يكرّم أسر شهداء ومصابي الشرطة

سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا