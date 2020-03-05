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مرأة

4 أطعمة تشعرك بالشبع ولا تسبب زيادة الوزن

الخميس 05/مارس/2020 - 06:08 م
الكرش
الكرش
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لمياء الياسين
إذا كنت تشعرين بالرغبة الشديدة فى تناول أطعمة خفيفة بين الوجبات إليك مجموعة أطعمة أحرصى على إدخالها لنظامك الغذائى يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.


- موز مع زبدة اللوز

اغمسي موزة صغيرة في ملعقة من زبدة اللوز غير المحلاة.. يساعد مزيج السعرات الحرارية الصحي أيضًا في تعزيز النوم. 

  - الحبوب الكاملة ..

 تناول الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان يفيد في الرغبة الشديدة في وقت متأخر من الليل، حيث إنه لا يساعد فقط على ملء بطنك بل إنه يشجع أيضًا على نوم أفضل.. أضيفى القرفة أو الفواكه المجففة.

- بياض البيض المسلوق

يعد البروتين من بياض البيض مفيدًا جدًا لصحتك، حيث إنه يساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم وبالتالي التحكم بشكل صحي في آلام الجوع.. يمكنك أيضًا صنع فطائر البيض، والتي يتم تصنيعها عن طريق خلط الخضروات وبياض البيض

- بذور اليقطين

واحدة من أفضل الحلول لآلام الجوع في منتصف الليل. بذور اليقطين المالحة والمقرمشة والصحية غنية بالمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في تحسين وتحسين الايض وحرق الدهون.
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