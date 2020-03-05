AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الدفعة الثانية للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تزور معهد تكنولوجيا المعلومات

الخميس 05/مارس/2020 - 04:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد المنعم
نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب،اليوم الخميس، زيارة للدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قام الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، بعرض تقديمي عن التحول الرقمي التي تتوجه إليه الحكومة لمواكبة  خطط الرقمنة لعام 2030.

وجاءت الزيارة ضمن فعاليات وأنشطة البرنامج التي تهدف إلى إثراء المتدربين بالمعلومات التطبيقية فتم زيارة عدة أماكن أخرى كقاعدة الميسترال البحرية بمحافظة الإسكندرية ومركز دعم المعلومات وإتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، ومقر العاصمة الإدارية الجديدة.


 ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر كفء للدولة قادرةً على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة. كما أنه يوفر للمتدربين المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة، من خلال المحاضرات، وورش عمل، وتدريب عملى، وزيارات خارجية، ومشروعات التخرج متماشيًا مع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.


وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل 95 سيدة إفريقية مشاركة في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل 95 سيدة إفريقية مشاركة في برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الإفريقية .. رشا راغب: نستهدف تدريب 11800 في 2020

بالصور.. وفد أفريقي يزور أكاديمية التدريب الوطنية لتأهيل الشباب

الدفعة الثالثة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي تزور الاهرامات وابوالهول

متدربو البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يزورون العاصمة الإدارية

مدبولي يشهد اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

ترشيحاتنا

كارتيرون يرفض إراحة مصطفى محمد أمام الترجي بـ دوري أبطال أفريقيا

رد فعل نجل الشهيد أحمد المنسى بعد إعلان خبر إعدام هشام عشماوى..شاهد

شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا في البحرين

رسميا.. الإعلان عن مرسيدس E-Class 2021 الجديدة كليا.. صور

عدت سن الـ 40.. صور لـ ياسمين عبد العزيز تجعلها فى العشرينيات

حكم تغميض العينين فى الصلاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر مستجدات كورونا.. مصري مصاب و 3 محاولات للعلاج بأدوية الإيدز والملايا

شاهد .. وزير الداخلية يكرّم أسر شهداء ومصابي الشرطة

سعره خرافي.. أميرة بريطانيا تتألق بإطلالة جديدة في أيرلندا