أمسيات ولقاءات أدبية وورش فنية بثقافة المنيا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث نظم بيت ثقافة ديرمواس ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم على الزجاج" أدارتها الفنانة وردة عبد العليم، حيث قامت بتدريب الطلبة على كيفية الرسم على الزجاج وعمل أشكال فنية متنوعة وكيفية طباعة الرسم على الزجاج ، وتحديدة وتنسيق الألوان على الرسم وذلك بمدرسة الثانوية التجارية.





أقامت مكتبة ابوان الثقافية محاضرة بعنوان "تدريب عملي لاستخدام الدوال في برنامج الاكسيل" قدمها محسب عبد الحميد بمدرسة ابوان الابتدائية ٣، كما عقد نادي أدب بيت ثقافة مطاي ندوة أدبية بعنوان "الشعر العربي المعاصر ومحاوره" أدارها د. موسي نجيب موسى، بجانب محاضرة بعنوان "بر الوالدين" ألقاها د. أمجد سيد العطار وقامت بترجمة لغة الإشارة فاطمة شعبان وذلك بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.





قدم نادى أدب قصر ثقافة مغاغة أمسية أدبية متنوعة، كما ناقش بيت ثقافة دلجا كتاب "تعذيب طبقات النساء" ناقشة عبد العزيز أحمد عبد الباقي وذلك بمدرسة الفصل الواحد بدلجا قائم، كما أقام بيت ثقافة العدوة أمسية أدبية لأدباء العدوه بعنوان "دور الأدباء في توعيه الشباب لحل مشاكلهم" شارك فيها عماد عزيز، حيث أوضح دور الأديب في حل مشاكل المجتمع من خلال علاقة الأدب بالمجتمع، حيث أن الأدب فن من الفنون الجميلة يعكس مظهرًا من مظاهر الحياة الاجتماعية، كما قام بإلقاء بقصيده بعنوان "الشباب"، وأوضح فيها قوة الشباب وإرادتهم العالية في تحقيق ذاتهم.



