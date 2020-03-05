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رياضة

الحرب على كورونا.. وزير الرياضة في جولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات

الخميس 05/مارس/2020 - 05:46 م
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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القسم الرياضي
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة المصرية تتعامل مع معطيات وتطورات الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا بشفافية مطلقة وتضع نصب عينها التقنيات العالمية فى مراحل ومجالات الكشف والتوعية والحجر الصحى للفيروس ووفقا للتعاون الذى تتولاه وزيرة الصحة فى ضوء المتابعة المستمرة والدقيقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذى تتابعه وزارة الشباب والرياضة بدقة متناهية أخذا بعين الاعتبار المنافسات والأحداث الرياضية سواء التى يتم تنفيذها على أرض مصر أو التى يشارك فى أبناؤنا فى مختلف دول العالم.

وعلى صعيد مشاركة المنتخبات والفرق المصرية في البطولات الدولية المختلفة سواء محليا او عالميا قال وزير الرياضة: "نهتم برفع الوعي الثقافي الصحي للرياضيين المشاركين في بطولات دولية خارج حدود الوطن، من خلال عقد ندوات لكل الرياضيين للتأكيد على "طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا"والتعرف على المرض وطبيعته والأعراض التي تظهر على المصابين به وقد تم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة وكذلك المساهمة والعمل علي نشر الوعي بسبل الوقاية داخل المجتمع.

وأكد صبحي أهمية رفع الوعي الثقافي لدى كل اللاعبين المصريين والمدربين والأجهزة الإدارية والفنية، سواء اللذين يشاركون في بطولات دولية، أو حتى بطولات محلية، مشيرا أيضا الي ان الوزارة تتابع عن كثب تداعيات إنتشار "وباء كورونا" خصوصا في الدول التي تستضيف أحداث رياضية، حتى يتم دراسة المشاركة في تلك البطولات بالتنسيق والتعاون مع الاتحادات المعنية واللجنة الأولمبية المصرية

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير اليوم ورافقه خلالها كل من اللواء مصطفي ابو حطب رئيس المعمل المصري لمكافحة المنشطات و الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وعضو المكتب التنفيذى للجنة الأوليمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والدكتور اسامة غنيم الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق بجولة للمعمل المصري لمكافحة المنشطات للوقوف علي آخر الاستعدادات التي تتم من أجل اعتماد المعمل من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وأضاف صبحي أن الوزارة تتابع بصفة دائمة ومستمرة آخر المستجدات بشأن اعتماد المعمل المصري من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وكيفية العمل علي توسيع أعمال المعمل لتشمل بلدان اكثر.

كما تضمنت جولة وزير الشباب والرياضة لقاء مع وفد تابع لجامعة الدول العربية من ١٠ دول عربية متخصصين في المجال الرياضي، أثناء زيارتهم لمعمل المنشطات المصري للاستفادة من خبرات الجانب المصري في تشغيل معمل المنشطات.
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