الحرب على كورونا.. وزير الرياضة في جولة تفقدية لمعمل مكافحة المنشطات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة المصرية تتعامل مع معطيات وتطورات الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا بشفافية مطلقة وتضع نصب عينها التقنيات العالمية فى مراحل ومجالات الكشف والتوعية والحجر الصحى للفيروس ووفقا للتعاون الذى تتولاه وزيرة الصحة فى ضوء المتابعة المستمرة والدقيقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذى تتابعه وزارة الشباب والرياضة بدقة متناهية أخذا بعين الاعتبار المنافسات والأحداث الرياضية سواء التى يتم تنفيذها على أرض مصر أو التى يشارك فى أبناؤنا فى مختلف دول العالم.

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الحكومة المصرية تتعامل مع معطيات وتطورات الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا بشفافية مطلقة وتضع نصب عينها التقنيات العالمية فى مراحل ومجالات الكشف والتوعية والحجر الصحى للفيروس ووفقا للتعاون الذى تتولاه وزيرة الصحة فى ضوء المتابعة المستمرة والدقيقة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهو الأمر الذى تتابعه وزارة الشباب والرياضة بدقة متناهية أخذا بعين الاعتبار المنافسات والأحداث الرياضية سواء التى يتم تنفيذها على أرض مصر أو التى يشارك فى أبناؤنا فى مختلف دول العالم.

وعلى صعيد مشاركة المنتخبات والفرق المصرية في البطولات الدولية المختلفة سواء محليا او عالميا قال وزير الرياضة: "نهتم برفع الوعي الثقافي الصحي للرياضيين المشاركين في بطولات دولية خارج حدود الوطن، من خلال عقد ندوات لكل الرياضيين للتأكيد على "طرق الوقاية للرياضيين من أخطار فيروس كورونا"والتعرف على المرض وطبيعته والأعراض التي تظهر على المصابين به وقد تم التركيز خلال الندوة على سبل وإجراءات الوقاية من فيروس كورونا بهدف اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية الرياضيين والفرق الرياضية المختلفة وكذلك المساهمة والعمل علي نشر الوعي بسبل الوقاية داخل المجتمع.



