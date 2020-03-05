AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة عين شمس تعرض تصميما لتطوير مدينة ووهان الصينية

الخميس 05/مارس/2020 - 06:25 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
عقدت اليوم الجلسة الثانية لاستديو التصميم الدولي بحضور فريق من كليتي الهندسة والطب بجامعة عين شمس، بمشاركة طلاب المشروع حيث تم عرض تصور لتطوير مدينة ووهان كاستجابة لتبعيات تأثير فيروس كورونا علي نشاط المدينة وذلك بحضور كل من .ا.د ريم الكباريتي أستاذ كلية الطب وعضو لجنة العلاقات الدولية  عن قطاع الخريجين والدكتور مصطفي رفعت أستاذ التصميم المعماري ومدير البرامج البينية الدولية ومدير التعاون الدولي بالجامعة، ا. د أيمن فريد مدير المشروع والدكتور أحمد خالد مدير المشروع و قد تابع فريق التصميم من شباب الهيئة وترأسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندي طارق والمهندس مؤمن ناصر.

يذكر أن استديو التصميم الدولي يضم كليات من ثلاث قارات تمثل جامعة عين شمس من مصر، جامعة هوازنج للزراعة من الصين وجامعة كليمسون من الولايات المتحدة الأمريكية ويعد الأول من نوعه عالميا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتعزيز التعاون المشترك.. مذكرة تفاهم بين جامعتي عين شمس والخليج الطبية بعجمان

رئيس جامعة عين شمس: مركز الأبحاث رائد في البحث العلمي بمصر والمنطقة بأسرها

جامعة عين شمس في أسبوع.. افتتاح 11 غرفة عمليات بالمستشفى التخصصي.. وسبب حصول طلاب حاسبات على 50 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي

استمرار فعاليات التوعية بفيروس كورونا المستجد بكليتي الطب وطب الأسنان جامعة المنصورة

انتهاء فعاليات قافلة جامعة عين شمس التنموية لخدمة أهالي حلايب وشلاتين وأبو رماد

جامعة عين شمس تؤسس قطاعًا للعلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي

ترشيحاتنا

رسميا .. واتساب يطرح الميزة الأكثر طلبا.. هكذا يمكنك استخدامها

آخر دراسة.. حقيقة علاقة البيض بأمراض القلب

صفاء الهاشم تواصل التحريض ضد مصر من جديد.. تفاصيل

بعد رسالة طليقته.. خالد عليش مطلوب على جوجل

كل سنة وأنت الأستاذ.. دنيا عبد العزيز تهنئ محمد صبحي بعيد ميلاده

شيكابالا.. العمر عدى ولا لمحته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد

لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا.. شاهد

var في الإيجبشين ليج .. 7 تصريحات مثيرة لـ عمرو الجنايني حاكم الجبلاية