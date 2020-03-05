هندسة عين شمس تعرض تصميما لتطوير مدينة ووهان الصينية

عقدت اليوم الجلسة الثانية لاستديو التصميم الدولي بحضور فريق من كليتي الهندسة والطب بجامعة عين شمس، بمشاركة طلاب المشروع حيث تم عرض تصور لتطوير مدينة ووهان كاستجابة لتبعيات تأثير فيروس كورونا علي نشاط المدينة وذلك بحضور كل من .ا.د ريم الكباريتي أستاذ كلية الطب وعضو لجنة العلاقات الدولية عن قطاع الخريجين والدكتور مصطفي رفعت أستاذ التصميم المعماري ومدير البرامج البينية الدولية ومدير التعاون الدولي بالجامعة، ا. د أيمن فريد مدير المشروع والدكتور أحمد خالد مدير المشروع و قد تابع فريق التصميم من شباب الهيئة وترأسهم المهندسة مي عادل والمهندسة ندي طارق والمهندس مؤمن ناصر.



