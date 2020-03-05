مقتل جندي تركي في إدلب

أعلنت السلطات التركية اليوم الخميس، مقتل أحد جنودها في إدلب بسوريا.





وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، أمس الاربعاء، مقتل جنديين وإصابة 6 آخرين في هجوم للجيش السوري في إدلب.





وقالت الوزارة: إن الجيش التركي رد بعدما فتحت القوات السورية النار، ويواصل قصف الأهداف.





وبهذه الخسائر ارتفع عدد قتلى الجيش التركي في عملية "درع الربيع"، التي بدأها في إدلب نهاية شهر يناير، إلى 60 فردا.





وكان نحو 34 جنديا لقوا مصرعهم من جراء قصف سوري استهدف منشأة كانوا بها، وقالت روسيا إن عملية الاستهداف جاءت على خلفية اختلاط الجنود بالإرهابيين الذين يقاتلهم الجيش السوري.



