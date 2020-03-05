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أم طبق.. ناهد النحاس تشدو بأغنية يا ملطشة القلوب.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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محمود محسن
استضاف برنامج «3 ستات» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» المطربة ناهد النحاس الشهيرة بـ «ام طبق» بسبب تطبيلها على الطبق البلاستيك.

وأبدعت ناهد النحاس في الغناء خلال لقائها ببرنامج «3 ستات» وقدمت عددا من الأغاني منها «يا ملطشة القلوب»، «وصفولي الصبر» مستخدمة طبقا بلاستيكيا للتطبيل عليه. 

وتحدثت ناهد النحاس عن فكرة إستخدام الطبق في الغناء، قائلة إنها جاءت بالصدفة خلال جلوسها مع صديقتها ليلة العيد وقاما بالغناء والتطبيل، ونشرت صديقتها فيديو على السوشيال ميديا وهي تغني أغنية "مش نظرة وابتسامة"، مع إستخدامها طبقا للتطبيل عليه، ولقى إعجاب عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي.


وأضافت أن فكرة استعمال طبق في الغناء لم تكن مقصودة ولم تتوقع ردود الأفعال التي نالت إعجاب الكثير من جمهور السوشيال ميديا الذي طالبها بالاستمرار والغناء مع التطبيل على الطبق. 

كما أشادت سيمون، بالمطربة ناهد النحاس، بعدما نشرت فيديو لها وهي تغني أغنية "مش نظرة وابتسامة"، مع إستخدامها طبق للتطبيل عليه.

وعلقت سيمون، على الفيديو قائلة:" شطورة وأمورة يا ناهد .. وبصراحة اختيار الطبلة سكر"، كما شاركت الفيديو مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

بينما ردت ناهد النحاس، انا مش مصدقة نفسي .. ديه شهادة كبيرة اوي والله العظيم انتي القمر وانا بموت فيكي".
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