بعد إعلان حبه لـ ياسمين عبد العزيز.. نساء فى حياة أحمد العوضي

تصدر الفنان أحمد العوضي تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أعلن حبه للفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه على " إنستجرام"؛ حيث نشر صورة تجمعهما سويا وعلق عليها "بحبك يا ياسمين"، لترد الأخيرة بنفس الطريقة.

ياسمين عبد العزيز ليست المرأة الأولى فى حياة أحمد العوضي، فكان قد انتشرت فيديوهات لـ أحمد العوضي، خلال الفترة الماضية، من خطبته على رنا الرشيدي، ولكن سرعان ما أعلن فسخ هذه الخطبة.

وكان قد أثير الجدل حول الثنائي ياسمين والعوضى خلال الفترة الماضية بعدما فاجأ الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيه بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى شقيقته عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

قال وائل عبد العزيز في رسالته: "بصي يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختي.. أنا معاكي وفي ضهرك من وانتي صغيرة شيلت مشاكل كتيرة بسببك من وانتي عيلة صغيرة".

وأضاف وائل عبد العزيز "بداية من مشاكلك مع الشاعر وبراده وانتي عارفة إن أنا اتأذيت فيها إزاي وقضية الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللي كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللي لبستيها التورتة في وشها.. ووقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك في كل موقف صعب مر عليكي ونسيت حياتي ونفسي عشانك وبقي كل همي انا ووالدتك إنك تكبري وتبقي نجمة في مجالك".

وأوضح وائل عبد العزيز في رسالته: "سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووافقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللي ساندك ووقفت جنبك في طلاقك.. لكن هنهرتل وتروحي تعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين.. لا من سنك وتتصوري صور مالهاش اَي لازمة علي حساب سمعتك وسمعتنا.. لا ومحدش هيسمح".





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