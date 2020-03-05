طارق الشيخ يشدو بأغنية "يا سيد الناس" على الهواء..فيديو

يضع الشيخ اللمسات النهائية على ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.





ويتعاون في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبدالرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى ومحمد النجار و إسلام شيبسى.





يشمل الألبوم 8 أغان متنوعة وننشر عددا من الصور أثناء كواليس مونتاج عدد من أغانى الألبوم وتواجد كل من الشيخ والمنتج مصطفى السويفى الذى يقدمه بشكل جديد ومختلف ويحمل عدد من المفاجئات.





ويعد طارق الشيخ من المطربين الشعبيين المتميزين الذين قدموا عددا من الأعمال الناجحة فى مشوارهم الغنائى خاصة أنه يتميز بصوت قوي.