AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

صوت الشعب: الدولة المصرية تعاملت بكل شفافية في أزمة كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 06:20 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
حسن رضوان
أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن الدولة المصرية تعاملت بكل شفافية ووضوح في أزمة فيروس كورونا.

وأشاد فى بيان صحفى له بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أي تداعيات لهذا الفيروس الخطير بدءا من المطارات والمواني  مرورا بتجهيز غرف عزل  بالمستشفيات في جميع المحافظات لاستقبال اي حالة يشتبه فيها. 

أضاف البراوي في تصريحات صحفية اليوم : إن مصر دولة آمنة بشهادة منظمة الصحة العالمية وخالية من الفيروس و لا أحد ينكر ان الفيروس  خطر يهدد العالم بأكمله ووباء يجب التخلص منه.

أشار رئيس الحزب إلى ان تدشين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا يشمل معلومات عامة مثل طرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به مع الإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم مدعوما بفيديوهات على مدار الساعة وإلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية أمر جيد للغاية ومهم جدا لضرب الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة الذعر بين المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يدشن موقعا إلكترونيا لتوعية المواطنين بـ كورونا

مصر خالية من كورونا.. برلماني يفجر مفاجأة حول الحالات المصابة بـ الفيروس

لجنة السياسات الاستراتيجية بـ«تنسيقية الشباب» ترصد مخاطر الشائعات حول كورونا

تحديث لحظي.. ما فائدة موقع الحكومة الإلكتروني لمواجهة كورونا؟

بسبب كورونا.. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون خالد علي بعنف

محدش هيخبى حاجة .. البرلمان: الحكومة تتعامل مع أزمة كورونا بكل شفافية

ترشيحاتنا

شاهد.. ريهام أيمن فى إطلالة جديدة مع كلبها

شاهد.. صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل وبعد كورونا.. تفاعلي

مازيمبي ينتصر على الرجاء المغربي في أزمة مالانجو

إجلاء 3 مصريين من مقاطعة خوباي الصينية ووصولهم إلي أبو ظبي

زواج وائل كفوري من إعلامية لبنانية شهيرة.. صور

بعد إيقاف معين الشعباني والتراوي.. من سيقود الترجي أمام الزمالك؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خوفا من الإصابة بعدوى كورونا.. ابتكار فكرة "الحلاقة عن بعد" في الصين.. شاهد

لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا.. شاهد

var في الإيجبشين ليج .. 7 تصريحات مثيرة لـ عمرو الجنايني حاكم الجبلاية