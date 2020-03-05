صوت الشعب: الدولة المصرية تعاملت بكل شفافية في أزمة كورونا

أكد المستشار أحمد حسين البراوي رئيس حزب صوت الشعب إن الدولة المصرية تعاملت بكل شفافية ووضوح في أزمة فيروس كورونا.





وأشاد فى بيان صحفى له بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في مواجهة أي تداعيات لهذا الفيروس الخطير بدءا من المطارات والمواني مرورا بتجهيز غرف عزل بالمستشفيات في جميع المحافظات لاستقبال اي حالة يشتبه فيها.





أضاف البراوي في تصريحات صحفية اليوم : إن مصر دولة آمنة بشهادة منظمة الصحة العالمية وخالية من الفيروس و لا أحد ينكر ان الفيروس خطر يهدد العالم بأكمله ووباء يجب التخلص منه.





أشار رئيس الحزب إلى ان تدشين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء موقعا إلكترونيا توعوي عن فيروس كورونا يشمل معلومات عامة مثل طرق انتقاله وسبل الوقاية منه والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به مع الإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم مدعوما بفيديوهات على مدار الساعة وإلقاء الضوء على مصر من واقع رصد منظمة الصحة العالمية أمر جيد للغاية ومهم جدا لضرب الشائعات المغرضة التي تهدف إلى إثارة الذعر بين المواطنين.