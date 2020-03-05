شاهد.. صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل وبعد كورونا.. تفاعلي

تسبب فيروس كورونا المستجد، في خلو صحن المطاف بالحرم المكي مؤقتًا، اليوم الخميس، من الزائرين والمعتمرين من أجل إجراء عمليات التعقيم بعد قرار تعليق العمرة الداخلية.
ووفقًا لصحيفة "سبق"، عقمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس صحن المطاف، بعد إخلاء جميع الزوار منه.
وأغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.
وفيما يلي صور تفاعلية توضح صحن المطاف بالكامل ومدى الازدحام فيه قبل انتشار كورونا، وخلوه بعد تفشي الفيروس في العالم.
وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها تبذل جهودًا كبيرة في عملية النظافة من خلال عملية تطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته الذي تقدر مساحته بمليون م2 ، بشكل يومي، حيث وفرت أكثر من ألفي عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، يعملون على أربع فترات.
وتستخدم في عملية التنظيف والتعقيم أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام.