شاهد.. صحن المطاف بالمسجد الحرام قبل وبعد كورونا.. تفاعلي

تسبب فيروس كورونا المستجد، في خلو صحن المطاف بالحرم المكي مؤقتًا، اليوم الخميس، من الزائرين والمعتمرين من أجل إجراء عمليات التعقيم بعد قرار تعليق العمرة الداخلية.





ووفقًا لصحيفة "سبق"، عقمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس صحن المطاف، بعد إخلاء جميع الزوار منه.

وأغلقت الرئاسة صحن المطاف بالكامل للتعقيم والتطهير، ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.





وفيما يلي صور تفاعلية توضح صحن المطاف بالكامل ومدى الازدحام فيه قبل انتشار كورونا، وخلوه بعد تفشي الفيروس في العالم.