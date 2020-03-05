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توك شو

افتتاح مستشفى كوم حمادة بحضور الرئيس الرئيس في 30 يونيو.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 05:39 م
هشام آمنة، محافظ
هشام آمنة، محافظ البحيرة
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اسراء صبري
قال هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن "موقف" كوم حمادة للسيارات يسع نحو 250 سيارة، وتكلف تطويره 14 مليون جنيه على مساحة 8 الاف متر.

وأضاف محافظ البحيرة، أثناء مداخلته بقناة اكسترا نيوز، ان مستشفى "كوم حمادة" تدخل ضمن برامج التطوير بالمحافظة، وتضم 264 سريرا، وتطويرها يتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأوضح هشام أمنة، ان المستشفى يتم الاستعداد لافتتاحها بحضور رئيس الجمهورية فى 30 /6 المقبل، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات متميزة ليس لأهل المحافظة فقط، بل لجميع المحافظات المجاورة.

وأكد استمرار برامج تطوير المحافظة، الذي يشمل تطوير "كوبري بولين" البحيرة.
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