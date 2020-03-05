هنتعشى إيه .. بطاطس بوريه و بيتزا بطريقة جديدة

تحتار النساء فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم.

بطاطس بوريه للشيف نجلاء الشرشابى







مكونات بطاطس بوريه مقلية :

3 ثمرات بطاطس مسلوقة

ملح و فلفل أسود

2 ملعقة دقيق

3 ملاعق بقسماط مطحون

بيضة





طريقة عمل بطاطس بوريه مقلية :

اسلقي البطاطس في ماء مغلي ثم اهرسيها في وعاء وضيفي لها الملح و الفلفل الأسود

شكلي البطاطس على هيئة أقراص أو أصابع حسب رغبتك، وضعيها في البيض ثم اغمسيها في البقسماط المحطون واقليها في الزيت .





بيتزا الطاسة للشيف إلهام فتحى







يعشق الكثير البيتزا بطرقها المختلفة ونقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا في الطاسة



المقادير

المكونات الجافه:



كوب دقيق

رشه ملح

1/2 معلقه صغيره سكر

1/2 معلقه صغيره بيكنج بودر

1/2 معلقه صغيره خميره جافه



المكونات السائله:



1/2 كوب ماء دافىء او لبن



طريقة التحضير



تخلط المكونات الجافه ويضاف ليهم الماء ويترك تخمر او تفرد فى طاسه مدهونه زيت مباشره دون تخمير.

تخرم بشوكه وتدهن بالصلصه ويضاف لها اى حشو مع جبن موزاريلا.

توضع البيتزا على شعله صغيره ونار هاديه وممكن توضع تحتها شياطه وتغطى لمده 10 دقايق ثم تقدم



