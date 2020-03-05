أحمد الشامي يسافر بيروت من أجل أسود فاتح

يسافر الفنان أحمد الشامي الي بيروت من اجل تصوير عدد من مشاهده من مسلسل " اسود فاتح " الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي.





العمل من اخراج كريم العدل الذي قام بترشيح الشامي في ثالث تعاون يجمعهما بعد " انا الخائن و البيوت اسرار " العمل يتم تصويره في بيروت ومن المقرر عرضه في دراما رمضان ٢٠٢٠ .





علي صعيد آخر يواصل فريق عمل المسلسل تكثيف تصوير مشاهدهم من أجل الانتهاء من التصوير في الموعد المحدد وليلحق العرض في رمضان 2020.









أسود فاتح تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل وبطولة هيفاء وهبي أحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وتدور احداثه في اطار اجتماعي تشويقي .









علي صعيد آخر يواصل الشامي تصوير دوره في مسلسل " فرصة تانية " مع الفنانة ياسمين صبري وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج احمد سمير فرج وإنتاج شركه سينرجي .