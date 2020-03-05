AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بحضور نجوم مصر.. انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية غدا

الخميس 05/مارس/2020 - 10:00 م
مهرجان الاقصر للسينما
مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية
Advertisements
شمس يونس
ينطلق مساء غدا الجمعة مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية من داخل معبد الاقصر بحضور النجم العالمي جيمي جون لوي ونجوم مصر الفنانة الهام شاهين ومصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد علي وأحمد كمال وطارق عبد العزيز

واعلنت ادارة المهرجان أنه سيقدم حفل الافتتاح المذيعة المصرية مني سلمان وتشاركها الفنانة التونسية سناء يوسف ويخرجه هشام فتحي داخل معبد الأقصر. 

وتقدم فرقة رضا الفقرة الفنية خلال حفل الافتتاح، بمناسبة مرور 60 عاما على إنشائها، وسيتم تكريمها خلال الحفل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عرض فيلم شاهين ليه هاملت فى مركز الإبداع

عمرو عابد يتواجد في الأوبرا اليوم لهذا السبب

10 معلومات لا تعرفها عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان السينما الإفريقية.. مصطفى شعبان وزينة ودرة وإلهام شاهين في الأقصر

مهرجان السينما الأفريقية.. تعرف على أبرز العروض والفعاليات وموعد الانطلاق

ترشيحاتنا

شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا في البحرين

هاني رسلان: التواجد القطري والتركي في إثيوبيا هدفه التحريض على مصر

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها

خبير: إثيوبيا تسعى إلى بيع مياه نهر النيل.. فيديو

صالح جمعة كان راجع من سهرة.. التفاصيل الكاملة لحادث 6 الصبح فى الجيزة والـ BMW كلمة السر

سقط الجنين من أحشائها ودهسها القطار .. تفاصيل حادثة هزت بني سويف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتصبح سائقا محترفا.. 10 حيل لن تتعلمها في مراكز قيادة السيارات

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور