بحضور نجوم مصر.. انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية غدا

ينطلق مساء غدا الجمعة مهرجان الاقصر للسينما الإفريقية من داخل معبد الاقصر بحضور النجم العالمي جيمي جون لوي ونجوم مصر الفنانة الهام شاهين ومصطفي شعبان ولبلبة وزينة ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وحنان مطاوع ورانيا يوسف وباسم سمرة وسمير صبري ورانيا فريد شوقي وسامح الصريطي وأحمد فلوكس ورانيا شاهين وعمرو القاضي وسيد رجب وسلوي محمد علي وأحمد كمال وطارق عبد العزيز





واعلنت ادارة المهرجان أنه سيقدم حفل الافتتاح المذيعة المصرية مني سلمان وتشاركها الفنانة التونسية سناء يوسف ويخرجه هشام فتحي داخل معبد الأقصر.



