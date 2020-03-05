أحمد ناصر رئيسا للجنة السياسات وشئون الشباب والرياضة بـ المصريين الأحرار

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف اللواء أحمد ناصر مصطفي كمال، برئاسة اللجنة العليا لسياسات وشئون الشباب والرياضة والثقافة، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، علي إن يعمل بالقرار من تاريخ نشره.
جدير بالذكر أن أحمد ناصر لديه تاريخ عريض في الرياضة كلاعب وإداري ومدرب وقيادة رياضية محلية وإقليمية وقارية وعالمية فهو حاليآ مسئول الرياضة الأفريقية وأحد قادة الرياضة في العالم الذي يشار إليهم بالبنان في الادارة الرياضية لأنه يجمع بين مهارات وخبرات وقدرات الإدارة الرياضية بمستوياتها المختلفة للرياضة.
شغل عدة مناصب ومنها رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضة الافريقية (الاوكسا ) منذ اكتوبر 2015 وما زال، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للرياضة بجمهورية مصر العربية منذ يونيو ٢٠١٨ ومازال، ومؤسس ورئيس الإتحاد المصري للترايثلون (الثلاثي) منذ عام ٢٠٠٩ ومازال، ورئيس الاتحاد الإفريقي للترايثلون (الثلاثي) منذ عام ٢٠١٢ ومازال، ورئيس الاتحاد العربي للترايثلون (الثلاثي) منذ عام ٢٠١٢ ومازال، وعضو المكتب التنفيذي ومسئول التطوير في العالم للاتحاد الدول للترايثلون (الثلاثي) منذ عام ٢٠١١ ومازال، ورئيس الاتحاد العربي للخماسي الحديث منذ عام 2005 ومازال، مستشار الاتحاد الدولي للترايثلون الثلاثي للتطوير للشرق الاوسط وأفريقيا2010 -2011 وغيرها.