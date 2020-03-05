أحمد ناصر رئيسا للجنة السياسات وشئون الشباب والرياضة بـ المصريين الأحرار

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، قرارًا بتكليف اللواء أحمد ناصر مصطفي كمال، برئاسة اللجنة العليا لسياسات وشئون الشباب والرياضة والثقافة، بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي لحزب المصريين الأحرار، علي إن يعمل بالقرار من تاريخ نشره.





جدير بالذكر أن أحمد ناصر لديه تاريخ عريض في الرياضة كلاعب وإداري ومدرب وقيادة رياضية محلية وإقليمية وقارية وعالمية فهو حاليآ مسئول الرياضة الأفريقية وأحد قادة الرياضة في العالم الذي يشار إليهم بالبنان في الادارة الرياضية لأنه يجمع بين مهارات وخبرات وقدرات الإدارة الرياضية بمستوياتها المختلفة للرياضة.



