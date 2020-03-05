عميد أسنان طنطا: تدريب 25 طبيبا لرفع كفاءتهم بالتعاون مع القوات المسلحة

أعلنت الدكتورة عبير دراج عميد كلية طب الأسنان بـ جامعة طنطا ، تدريب 25 طبيبا من الهيئة المعاونة من مختلف الاقسام العملية بالكلية علي أحدث التقنيات في مجال طب الاسنان في كافة المجالات، من خلال المشاركة مع قطاع الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والجامعات المصرية والجمعية المصرية لتقويم الأسنان والاتحاد العالمي لطب الاسنان.













أشارت دراج ، الي أن الكلية تسعى لتطوير الكوادر البشرية ورفع مستوى طبيب الاسنان المهنى والعلمى ، موضحة أن تدريب شباب أطباء الأسنان يأتي خلال مشاركة كليات طب الأسنان بالجامعات الحكومية والخاصة بالمؤتمر الثالث لتدريب كوادر شباب أطباء الاسنان بالقوات المسلحة، والذي انطلقت فعالياته اليوم، بحضور الدكتور خالد أبو الفضل رئيس لجنة قطاع طب الاسنان ، ونائبه الدكتور عمرو ابو العز ، وجميع عمداء كليات طب الأسنان.



