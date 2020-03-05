موسيماني عن تكرار خماسية الأهلي: ممكن.. وأطالب اللاعبين بالصبر

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، عن مباراة فريقه أمام الأهلي في إطار إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا المقرر أن تقام ظهر السبت المقبل.





الأهلي استطاع أن يتخطى نصف المشوار من أجل الوصول للمربع الذهبي وفاز الفريق الأحمر على بطل جنوب أفريقيا بهدفين دون رد وجاءت الأهداف عن طريق الدولي التونسي علي معلول.





موسيماني صرح عبر صحيفة "businesslive" الجنوب أفريقية :"تكرار الفوز على الأهلي بخماسية صعب، لنكن واقعيين نتائج كهذه تأتي مرة واحدة لكن نخطط من أجل العودة ، ر بما لا نحصل أبدًا على مثل هذه النتيجة مرة أخرى، لكن تكرار الخماسية من الممكن إلا أنه ليس بالسهل".

وعن موقعة السبت، قال موسيماني: "نسعى لتسجيل هدف مبكر لزعزعة استقرار الأهلي في البداية، لكن أطالب اللاعبين بالصبر والحذر وعدم اليأس".





وأكمل: "نحن نعلم أن أسلوبنا هو محاولة التسجيل في أقرب وقت ممكن، لكن يجب عدم الشعور باليأس إذا لم نسجل في الدقائق العشرة الأولى من المباراة أما إذا سنحت لنا الفرص سننتهزها".





وتطرق بطل جنوب أفريقيا للحديث عن منافسه الأهلي، قائلًا: "سنرى كيف سيكون أسلوبهم، لكن سأواجه تحديًا أكبر إذا لم ألعب بأسلوبي، إذا لعب الأهلي مباراة مفتوحة ربما يمكننا القيام بشيء، لكن عادة فرق شمال أفريقيا تضييع الوقت ".





ويحتاج الأهلي إلى تحقيق نتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب، في المقابل ليس أمام صنداونز سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف للعبور للدور المقبل.





جدير بالذكر أن طريق الأهلي حال فوزه سيكون أمام الفائز من مباراة النجم الساحلي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وحقق الأخير فوزًا في موقعة الذهاب بالمغرب بهدفين دون رد.