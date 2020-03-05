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برلمان

المصريين الأحرار يشارك باحتفالية اليوم العالمي للجاليات المصرية في السعودية

الخميس 05/مارس/2020 - 06:05 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
تشارك مبادرة شباب فينا الخير التابعة لحزب المصريين الأحرار، احتفالية الاتحاد العام للجاليات المصرية باليوم العالمي للجالية المصرية، اليوم الجمعة، في منتزه الحكير لاند، بالمملكة العربية السعودية. 

وقال أحمد على حسن مسئول حزب المصريين الأحرار بدول الخليج العربي، إن الاحتفالية فرصة جيدة لمشاركة ابناء الجاليات المصرية بكافة انحاء المملكة العربية السعودية، ولاسيما مشاركة مبادرة حزب المصريين الأحرار في التنظيم والحضور للاحتفالية.

وأضاف أن ممثلي الحزب بكافة دول الخليج العربي لديهم تكليفات مباشرة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وأشراف حازم هلال امين شئون المصريين بالخارج بالتواصل الدائم مع ابناء الجالية المصرية وتوفير كافة سبل الدعم والمعاونة والتدخل لحل اي عراقيل او إشكاليات. 

وأشار إلى أن الاحتفالية تتضمن عروض فنيه شعبية منها -تنورة - مزمار صعيدي وتحطيب - الحصان الراقص، وإيضا مسابقات للاطفال لاكتشاف المواهب وسيكون هناك سحب على جوائز قيمة وتخفيضات على كافة الالعاب للاطفال.
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