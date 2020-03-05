المصريين الأحرار يشارك باحتفالية اليوم العالمي للجاليات المصرية في السعودية

تشارك مبادرة شباب فينا الخير التابعة لحزب المصريين الأحرار، احتفالية الاتحاد العام للجاليات المصرية باليوم العالمي للجالية المصرية، اليوم الجمعة، في منتزه الحكير لاند، بالمملكة العربية السعودية.





وقال أحمد على حسن مسئول حزب المصريين الأحرار بدول الخليج العربي، إن الاحتفالية فرصة جيدة لمشاركة ابناء الجاليات المصرية بكافة انحاء المملكة العربية السعودية، ولاسيما مشاركة مبادرة حزب المصريين الأحرار في التنظيم والحضور للاحتفالية.





وأضاف أن ممثلي الحزب بكافة دول الخليج العربي لديهم تكليفات مباشرة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وأشراف حازم هلال امين شئون المصريين بالخارج بالتواصل الدائم مع ابناء الجالية المصرية وتوفير كافة سبل الدعم والمعاونة والتدخل لحل اي عراقيل او إشكاليات.



