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أخبار العالم

علماء صينيون يبحثون مشتقات الفواكه لعلاج فيروس كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن علماءً صينيين يعكفون حاليا على فحص تأثير كميات عالية من فيتامين (سي) الذي يتم استخلاصه من الفواكه مثل البرتقال والليمون وغيرهم على عدد من المرضى الحاملين لفيروس كورونا في محاولة لاكتشاف ما إذا كانت هذه المغذيات قادرة على كبح الفيروس القاتل.

ويمنح العلماء في مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان الصينية جرعات يومية قدرها 24 غ من فيتامين (سي)، للمرضى المصابين بفيروس كورونا، على مدى سبعة أيام.

وذكرت قناة روسيا اليوم أن العلماء متفائلون بشأن احتمال أن تكون هذه الفيتامينات هي الحل لهذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا، وتمثل الجرعة التي يقدمها العلماء الصينيون نحو 60 ضعفا من الكمية الموصى بها يوميا من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية، و24 ضعفا من الكمية التي يقع اختبارها ضد نزلات البرد.

ويقول الدكتور مايك سكينر، عالم الفيروسات في جامعة إمبريال كوليدج بلندن، إن العلماء لا يعرفون قيمة فيتامين (سي) ضد فيروس كورونا خلال هذا الوقت، مشيرا إلى أن الجرعة التي يجري اختبارها في الصين "ضخمة".
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