سهرة حمراء وهروب من البلكونة.. حكاية عاطلين وساقطة مع شابين خليجيين فى الجيزة

فشلت حيلة عاطلين للاستيلاء على متعلقات شخصين خليجيين أثناء قضائهما سهرة حمراء مع صديقة المتهمين داخل شقة بمنطقة الهرم حيث قفز أحد الخليجيين من شرفة الشقة واشتبك الآخر مع المتهمين وتمكنت مباحث الجيزة من ضبطهما بينما لاذت الفتاة بالهرب.

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث كشفت التفاصيل والملابسات الكاملة للواقعة حيث تبين أن عربي الجنسية قدما إلي الأراضي المصرية واتفقا مع فتاة على ممارسة الرذيلة معهما مقابل مبلغ مالي وحددا اللقاء داخل شقة بمنطقة الهرم، أفادت تحريات العميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن الفتاة لاحظت ثراء الخليجيين فاتفقت مع شابين عاطلين علي اقتحام الشقة أثناء تواجدها معهما للاستيلاء على أموالهما.

وشرحت التحريات أنه بالفعل وفور لقاء الفتاة بالخليجيين ومكوثهما لفترة داخل الشقة اقتحم العاطلان الشقة وادعيا أنهما شقيقي الفتاة فانتاب أحد الخليجيين الخوف وقفز من شرفة الشقة بالطابق الثاني ما أدى لإصابته باشتباه كسر بالقدم اليسري وكدمات وجروح فيما شك الآخر في الأمر واشتبك مع المتهمين ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإصابته بجرح قطعي بالساعد الأيسر مستخدما "ماشة" شيشة وأصابه بكدمات بالوجه.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا بنشوب مشاجرة داخل شقة وسقوط شخص من علو محاولا الهرب فترأس العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم قوة أمنية متوجها للشقة محل البلاغ وأسفرت تحرياته عن أن الواقعة بدأت باتفاق على ممارسة الرذيلة وانتهت بمحاولة سرقة فاشلة وهرب الفتاة التي خططت لها.

نيابة الهرم أجرت تحقيقات موسعة في الواقعة وقررت حبس العاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل الخلجيين من سراي النيابة باعتبارهما مجني عليهما.