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رياضة

نجم ليفربول يتعافى نهائيا من الإصابة.. ويعود للتدريبات

الخميس 05/مارس/2020 - 06:23 م
ليفربول
ليفربول
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عمرو ابوبكر
عاد النجم الدولي الغيني نابي كيتا لتدريبات ليفربول الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

كان كيتا قد تعرض لإصابة قبل انطلاق مواجهة ليفربول وشيفيلد في الدوري الإنجليزي، يناير الماضي ومنذ ذلك الحين لم يعد لتشكيل الريدز.

وظهر اللاعب الغيني في تدريبات ليفربول صباح اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة السبت المقبل أمام بورنموث على ملعب أنفيلد رود.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد خسارة من واتفورد الأسبوع الماضي، ثم السقوط أمام تشيلسي في الكأس.

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