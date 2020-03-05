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أخبار البلد

العربية لحقوق الإنسان تنتقد تبني بعض نواب مجلس الأمة الكويتي خطاب كراهية ضد مصر

الخميس 05/مارس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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اماني نوار
أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها ازاء تبني بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي توجيه خطاب كراهية واضطهاد ضد المصريين وفي مقدمتهم النائبة صفاء الهاشم وتطالب المنظمة الحكومة الكويتية بحظر الدعوات العنصرية ضد المصريين ، وكذا الحكومة المصرية بالتدخل لحمايه المصريين فى الكويت حيث أن هذه الحملة تعرض حياة  المصريين بالكويت للخطر.

وترى المنظمة أن هذا الأمر يخالف المادة (2) من إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري.

وتؤكد المنظمة إدانتها المطلقة لخطاب التطرف والكراهية والتعصب والعنصرية و ترى  بأن ارتفاع وتيرة التعصب والكراهية ورفض الآخر والاختلاف ، يعتبر من أخطر الآفات التي باتت تهدد منطقتنا العربية ما يقتضي الاهتمام والتحرك المكثف من قبل منظمات المجتمع المدني لمكافحة خطاب الكراهية والتطرف والعمل على التصدي لمثل هذه النزعات الهدامة التي تخالف حقوق الإنسان.

وتطالب المنظمة المصرية الدول العربية على إصدار تشريعات تجرم الكراهية والتحريض عليها وعلى التطرف والعنف لأسباب عنصرية، سواء كان النوع الدين أو المعتقد أو اللغة أو الجنس أو المذهب، لا سيما أننا لدينا نموذج عربى هو قانون الإمارات العربية المتحدة الذى سبق أن صدر بإنشاء جريمة الكراهية والعنصرية والعقاب عليها.

ومن جانبه أكد د.حافظ أبوسعدة – رئيس المنظمة – أن مسؤولية مكافحة خطاب التطرف والكراهية ليست مسؤولية الدول ومؤسساتها الرسمية، بل هي مسؤولية مجتمعية يجب أن نتحملها جميعا، لكون التصدي لخطر الإرهاب والتطرف والعداء لكل ما هو إنساني وحضاري يقتضي تضافر جهد الجميع وتحمله للمسؤولية في التصدي لها ودعم الجهود الرسمية في محاربتها واجتثاثها.

وطالب أبوسعدة وسائل الإعلام  بالعمل على نشر وتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف والتعصب ، وتعزيز الحوار الديمقراطي والفكر المستنير من أجل صياغة خطاب بديل عن تلك التي تدعو للعنف والكراهية والتعصب وبناء خطاب إيجابي قائم على أساس احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.
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