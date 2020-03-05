بسبب 150 قرشا.. جابر نصار يكشف كواليس خناقته مع مدرس في فترة الثانوية العامة

قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إنه كان يتمنى الالتحاق بكلية الصيدلة بدلا من الحقوق، مشيرا إلى أن فصول الثانوية العامة في القرى كان بها نقص في المدرسين في فترة شبابه، نتيجة هجرة المدرسين إلى الخليج العربي.





وأضاف جابر نصار في حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة "صدى البلد": "في فترة الثانوية العامة كان هناك مدرس رياضيات أدخل ثقافة الدروس الخصوصية في القرية وأجبر الطلاب على الدروس خصوصية عنده بـ 50 قرشا في الشهر".





وتابع جابر نصار: كرهت هذا الأمر وهذا كان سبب تحولي من العلم الشعبة العلمية إلى الشعبة الأدبية، واشتركت 3 أشهر في الدروس ورفضت أدفع الـ 150 قرشا وحدثت خناقة بيني وبينه وترتب على ذلك تحويلي من علمي لأدبي".





وتابع جابر نصار: " نشأت في أسرة متوسطة، التي تعبر عن سواد الشعب المصري في تلك الفترة، ووالدي كان يعمل بالزراعة والأرض ووالدتي كانت ربة منزل".



