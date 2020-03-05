معرض قنا للكتاب يستضيف رئيس جامعة جنوب الوادى فى لقاء مفتوح

استضاف معرض قنا الثالث للكتاب، الدكتور يوسف غرباوي- رئيس جامعة جنوب الوادى، للحديث عن دور الجامعة فى تحقيق التنمية، دار خلالها حوار مفتوح بين رئيس الجامعة ونخبة من المثقفين والقيادات النقابية والمجتمعية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بحضور النائب محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب والمشرف على المعرض.









وقال رئيس الجامعة، إن الجامعة تمثل بيت خبره لكل المؤسسات الطامحة إلى تنمية قنا فى كافة المجالات، و دورها متنامي في تحقيق التنمية من خلال الخريجين والتعاون التام مع الجهات التنفيذية و وزارات التخطيط والتعليم العالى والتنمية المحلية والمحافظة والمديريات المختلفة فى سبيل تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.





وأكد رئيس الجامعة، أهمية الاستعانة بخبرات علماء الجامعة فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والاستشاري، مشيرًا إلى أن الجامعة الآن بصدد بناء أنظمة إدارة فى كل قطاعات الجامعة.





وتحدث غرباوى، عن جهود الجامعة فى مجالات التعليم والبحث العلمي والقوافل الطبية والخدمات التى تقدمها الجامعة لذوى الهمم والساعات المعتمدة والدورات التدريبية المتخصصة للفئات التى تتعامل مع الجمهور، مشددًا على الالتزام الأخلاقي فى بناء الإنسان و دور المواطن وحق الطالب.





وأشاد النائب محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب، بجامعة جنوب الوادى ودورها المتميز فى تنظيم القوافل الطبية لكل مراكز وقرى جنوب الصعيد والاسهامات المتميزة للجامعة فى تحقيق التنمية فى المجتمع.





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