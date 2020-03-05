الصحة العالمية: سورية خالية من فيروس كورونا

نفت منظمة الصحة العالمية بشكل قاطع ما يتداول عبر وسائط التواصل الاجتماعي نقلًا عن من اسمته بالمسؤول الإقليمي للمنظمة عن الوضع الصحي في سورية، وأكدت خلو سورية من فيروس كورونا.





تؤكد منظمة الصحة العالمية أن البيان الأخير الذي صدر عن مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط حول فيروس كورونا "مرض كوفيد 19" الذي نشر يوم الثلاثاء الماضي 3 مارس الجاري، تناول تأكيد المنظمة عن تسجيل " 1682 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في 14 بلدًا بإقليم شرق المتوسط، بما يشمل 66 حالة وفاة مُبلَّغ عنها في إيران وسورية ليست ضمن هذه البلدان الـ 14 .





وشددت منظمة الصحة العالمية على أنها تعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة السورية بهدف تعزيز التأهب والاستجابة الصحية في مجال فيروس كورونا المستجد 2019، بموجب إتفاقية اللوائح الصحية الدولية 2005 في منظمة الصحة العالمية التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية. وبموجب هذه الإتفاقية يتم الإبلاغ بشكل مباشر عن أية إصابة بمرض كورونا أو غيره من الأمراض السارية المعدية .





وتتابع منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة بشكل يومي مستجدات المرض في سورية وعقد أحدث اجتماع مشترك صباح أمس، بهدف تتبع التأهب والإستجابة فيما يخص مرض كوفيد 19 في الجمهوية العربية السورية.





وتؤكد المنظمة بأن التأهب والإستجابة لمرض كوفيد19 لا يتم فقط من خلال التدخلات المخبرية والطبية وإنما بالتوعية الصحية وإتباع السلوكيات الصحية مثل غسل اليدين بالماء و الصابون بشكل متكرر وإتباع السلوكيات الصحية عند السعال و العطاس و تجنب الاماكن المزدحمة هي جميعًا من أهم العوامل التي تحمي من الإصابة فيروس كورونا المستجد 2019 كما باقي الأمراض السارية و المعدية .





وتكرر منظمة الصحة العالمية ما قاله المدير العام للمنظمة د. تيدروس "من أن عدونا الأول ليس الفيروس بل الخوف منه والشائعات حوله".



