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برلمان

اليوم.. إطلاق قافلة طبية مجانية شاملة في المحلة الكبرى

الجمعة 06/مارس/2020 - 05:01 ص
النائب محمد خليفة
النائب محمد خليفة
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معتز الخصوصى
ينظم حزب الوفد في مدينة المحلة الكبرى، قافلة طبية مجانية شاملة، تستمر لمدة يومين، اليوم الجمعة، وغدا السبت، تحت رعاية النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة، رئيس اللجنة النوعية للبيئة والطاقة، وسكرتير عام حزب الوفد في الغربية.

وأكد "خليفة" أن القافلة تضم جميع التخصصات، وعلى رأسها الكشف عن أمراض الأطفال والنساء والباطنة والرمد، وروماتيزم القلب للأطفال، بحضور الدكتور علاء الغمراوي.

وأشار النائب الوفدي، إلى أن القافلة تنطلق صباح اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة، وتنتهي في الثالثة عصرًا، في مدرسة شهداء بدر، بينما تستأنف القافلة عملها السبت في حديقة طلعت حرب في منطقة الجمهورية.
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