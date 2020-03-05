AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا اللي مسنود عليكي.. رامي جمال يوجه رسالة لزوجته

الخميس 05/مارس/2020 - 07:45 م
رامي جمال وزوجته
رامي جمال وزوجته
Advertisements
قسم الفن

وجه الفنان رامي جمال رسالة لزوجته ناريمان، من خلال صورة نشرها برفقتها بالأبيض والأسود، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “instgram”.



وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا: الصورة دي حقيقة جدا وبتعبر عن اللي بحسه طبعا انتي ديما حاسة انك مسنودة عليا لكن الحقيقة انا الي مسنود عليكي ربنا يخليكي ليا.


وردت ناريمان علي تعليق زوجها رامي جمال قائلة:روح قلبي انت وكل اللي ليا في الدنيا.


ومن ناحية أخرى، حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا وصل إلى 13 مليونا و528 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري. 


أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر:  توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبله: احمد العيادي. 


فيما أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لألبوم أنا لوحدي للفنان رامي جمال عن موعد طرح الالبوم كاملا، من خلال تغريدة نشرتها علي  صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".


وقالت شركة "نجوم ريكورد" من خلال التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة علي قناتنا علي "اليوتيوب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد طرح ألبوم أنا لوحدي لـ رامي جمال

رامي جمال يتجاوز 6 ملايين مشاهدة بـ سقف.. فيديو

رامي جمال يحصد 8.6 مليون مشاهدة بـ سقف.. فيديو

«لو الظروف هتسخف سقف اوعى توقف».. أغنية رامي جمال تجتاح السوشيال ميديا.. شاهد

شاهد.. أحمد فهمي يشعل السوشيال ميديا بغنائه سقف

رامي جمال: بحترم ألبوماتي السابقة.. لكن دي البداية اللي حلمت بيها

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق.. وفاة41 حالة بـ كورونا في إيطاليا اليوم

10 فساتين قصيرة.. هيفاء وهبى تثير الجدل لتبرز نحافة خصرها

الحجر الصحي: الأطفال لا يصابون بـ فيروس كورونا

شاب وزوجته يقيمان حفلات جنس جماعي والدقيقة بـ 100 جنيه.. المتهمان: عايزين فلوس وحاسين بملل

شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا في البحرين

الصحة: حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من فرنسا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

وزير الرياضة يفتتح "النادي" في السادس من أكتوبر .. صور

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد