أنا اللي مسنود عليكي.. رامي جمال يوجه رسالة لزوجته

وجه الفنان رامي جمال رسالة لزوجته ناريمان، من خلال صورة نشرها برفقتها بالأبيض والأسود، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “instgram”.









وعلق رامي جمال علي الصورة قائلا: الصورة دي حقيقة جدا وبتعبر عن اللي بحسه طبعا انتي ديما حاسة انك مسنودة عليا لكن الحقيقة انا الي مسنود عليكي ربنا يخليكي ليا.





وردت ناريمان علي تعليق زوجها رامي جمال قائلة:روح قلبي انت وكل اللي ليا في الدنيا.

ومن ناحية أخرى، حققت أغنية "سقف" للفنان رامي جمال، نجاحا كبيرا وصل إلى 13 مليونا و528 ألف مشاهدة، منذ طرحها عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة (نجوم ريكوردز) على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 10 فبراير الجاري.

أغنية "سقف" لـ رامي جمال، من كلمات: مصطفي حسن، وألحان: بلال سرور، توزيع موسيقي: توما، ميكساج وديجيتال ماستر: توما، جيتار: مصطفي اصلان، طبله: احمد العيادي.

فيما أعلنت شركة "نجوم ريكورد" المنتجة لألبوم أنا لوحدي للفنان رامي جمال عن موعد طرح الالبوم كاملا، من خلال تغريدة نشرتها علي صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والتدوينات الصغيرة "تويتر".

وقالت شركة "نجوم ريكورد" من خلال التغريدة: انتظروا ألبوم رامي جمال بكرة علي قناتنا علي "اليوتيوب.