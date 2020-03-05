مركز الفتاوى: الاسلام يحرم على المريض بالفيروس صلاة الجماعة..فيديو

يقوم

للتوعية والتنسيق بين الوزارة وذلك للوقاية ومكافحة هذا الوباء.

وأشار

هناك

ينبغي

يستشير فيها المفتى

كذلك

بالنسبة لفيروس كورونا ومنع

من

الجماعة، لافتا

وجود مركز استشاري علمي

الاستعلامات حول كافة





وأضاف مدير مركز الفتاوى العالمي بالأزهر الشريف، أن الإسلام جاء للمحافظة على البشرية وكل من يهدد البشرية يعارضه الإسلام، مشيرا أن في حالة وجود احد المرضى لا ينبغي أن يتواجد فى أى تجمعات ويحرم عليه صلاة الجماعة حتى لا يجلب الضرر للناس.

قال أسامة الحديدى، مدير مركز الفتاوى العالمي بالأزهر الشريف، أن فور انتشار الفيروس تواصل الازهر الشريف مع وزارة الصحة للوقوف على آخر تطورات الفيروس.وأكد الحديدي، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج" اليوم" المذاع على قناة"dmc"، على أنه حدث الاتفاق ما بين الأزهر ووزارة الصحة، حيثالأزهربدورهإلىأنأموراأنالمتخصصين،الأمرالمرضىصلاةإلىللأزهريستقبلالأمور.