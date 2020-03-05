مركز الفتاوى: الاسلام يحرم على المريض بالفيروس صلاة الجماعة..فيديو

قال أسامة الحديدى، مدير مركز الفتاوى العالمي بالأزهر الشريف، أن فور انتشار الفيروس تواصل الازهر الشريف مع وزارة الصحة للوقوف على آخر تطورات الفيروس.
وأكد الحديدي، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج" اليوم" المذاع على قناة"dmc"، على أنه حدث الاتفاق ما بين الأزهر ووزارة الصحة، حيث يقوم الأزهر بدوره للتوعية والتنسيق بين الوزارة وذلك للوقاية ومكافحة هذا الوباء.
وأشار إلى أن هناك أمورا ينبغي أن يستشير فيها المفتى المتخصصين، كذلك الأمر بالنسبة لفيروس كورونا ومنع المرضى من صلاة الجماعة، لافتا إلى وجود مركز استشاري علمي للأزهر يستقبل الاستعلامات حول كافة الأمور.
وأكد الحديدي، أثناء مداخلته الهاتفية على برنامج" اليوم" المذاع على قناة"dmc"، على أنه حدث الاتفاق ما بين الأزهر ووزارة الصحة، حيث يقوم الأزهر بدوره للتوعية والتنسيق بين الوزارة وذلك للوقاية ومكافحة هذا الوباء.
وأشار إلى أن هناك أمورا ينبغي أن يستشير فيها المفتى المتخصصين، كذلك الأمر بالنسبة لفيروس كورونا ومنع المرضى من صلاة الجماعة، لافتا إلى وجود مركز استشاري علمي للأزهر يستقبل الاستعلامات حول كافة الأمور.
وأضاف مدير مركز الفتاوى العالمي بالأزهر الشريف، أن الإسلام جاء للمحافظة على البشرية وكل من يهدد البشرية يعارضه الإسلام، مشيرا أن في حالة وجود احد المرضى لا ينبغي أن يتواجد فى أى تجمعات ويحرم عليه صلاة الجماعة حتى لا يجلب الضرر للناس.