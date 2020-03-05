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محافظات

به 1000 قطعة أثرية.. نائب محافظ المنيا يتفقد متحف ملوي

الخميس 05/مارس/2020 - 07:50 م
متحف ملوي
متحف ملوي
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ايمن رياض
أجرى الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جولة تفقدية، بمركز ملوي، لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية القائمة والجاري تنفيذها، والتأكد من نسب التنفيذ بها، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

شملت الجولة تفقد مستشفى ملوي الجديد، حيث تفقد النائب، بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة، وعامر طه، نائب رئيس مركز ملوي، عددًا من أقسام المستشفى منها، العيادات الخارجية، وغرفة الأشعة، والمبنى الإداري، والعمليات، والعناية المركزة، والاستقبال، والحضانات، والإقامة، وقسطرة القلب، قسم الحروق، بالإضافة الى مبنى مدرسة التمريض الملحق بالمستشفى، وذلك تمهيدًا لتشغيلها التجريبي خلال عيد المنيا القومي.

كما تفقد نائب المحافظ، متحف ملوي، والذي يحتوي على حوالي 1000 قطعة أثرية معروضة، ويضم 3 قاعت عرض، وقاعة أخرى مخصصة للأنشطة التعليمية للأطفال، ومكتبة بحث علمي لخدمة طلاب جامعة المنيا وأسيوط وخاصة دارسي الآثار بالكليات المختلفة، وقاعة للمحاضرات.

و تابع نائب المحافظ، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بمجلس مدينة ملوي، وذلك في إطار متابعة منظومة التحول الرقمي والميكنة، التي تنفذها المحافظة، بهدف دعم الخطة الاستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

شملت الجولة أيضًا، مركز شباب ملوي، حيث تفقد نائب المحافظ، قاعة المركز، وحمام السباحة، والملعب، وعلى هامش الزيارة، تم تكريم الفائزين بدورة كرة القدم، والألعاب الشعبية، بالقري الأكثر احتياجًا، بحضور، مندى عكاشة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وفي نفس السياق، تابع نائب المحافظ، سير العمل بالوحدة الصحية بقرية قلندول، بمركز ملوي، للوقوف على مدى جودة الخدمة الصحية المقدمة لمواطني القرية، حيث زار قسم الحضانات، واستراحة المرضى، ومعمل التحاليل، وغرفة العمليات، بالإضافة إلى مركز الأم والطفل، كما وجه نائب المحافظ، وكيل مديرية الصحة، بتوفير حضانة، في استجابة فوري لشكوي أحد المواطنين، أثناء الجولة.
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