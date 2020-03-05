هتكوا عرض طفل.. تأجيل محاكمة 3 متهمين في مدينة نصر لـ 10 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، محاكمة 3 أشخاص لاتهامهم بهتك عرض طفل لجلسة ١٠ يونيو بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد وبعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت و مجدى خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.





وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين وهم كلًا من خالد ر 17 سنة طالب ومقيم في مدينة نصر ، محبوس ، و مؤمن س 18 سنة، عامل ومقيم في التجمع الأول ، ومحمد .و، 19 سنة عامل، ومقيم في مدينة نصر تهمة هتك عرض طفل لم يتجاوز 12 عاما.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين قاموا بخلع ملابس المجنى عليه عنوة وقاموا بهتك عرضه، وتبين من أوراق القضية أن المتهمين ارتكبوا الجناية المنصوص عليها بالمادة 269 من قانون العقوبات.

وقال الشاهد الأول في التحقيقات، ويدعى إبراهيم ع. 40 سنة مفتش بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومقيم في زهراء مدينة نصر، أن الطفل المجني عليه أخبره بقيام المتهمين بالتعدي عليه جنسيًا فبلغ عن الواقعة.

كما أكد الشاهد الثاني، أمير إبراهيم معاون مباحث قسم أول مدينة نصر أول، بأن تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهمين للواقعة وقيامهم بالتعدي جنسيًا على المجنى عليه.