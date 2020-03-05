بعد 14 عاما من التطوير.. إعادة افتتاح هرم زوسر المدرج.. فيديو





وشيد الهرم المهندس إمحوت ب في عهد الملك زوسر (2667-2648 قبل الميلاد) من الأسرة الثالثة، ويبلغ ارتفاعه نحو 60 مترا، ويتكون من ست مصاطب بنيت على مراحل.













ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من سفراء الدول، وأعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.