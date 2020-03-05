بعد 14 عاما من التطوير.. إعادة افتتاح هرم زوسر المدرج.. فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها قيام السلطات المصرية اليوم بافتتاح هرم زوسر أو الهرم المدرج الذي يعود تاريخه إلى نحو 4600 عام، وذلك بعد عملية ترميم متقطعة على مدى 14 عاما وبتكلفة بلغت 6.7 مليون دولار.
وشيد الهرم المهندس إمحوتب في عهد الملك زوسر (2667-2648 قبل الميلاد) من الأسرة الثالثة، ويبلغ ارتفاعه نحو 60 مترا، ويتكون من ست مصاطب بنيت على مراحل.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتح اليوم هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.
ورافقه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعدد كبير من سفراء الدول، وأعضاء لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.