ختام فعاليات الدورة الثانية لملتقى الثقافة الشعبية العربية بآداب المنصورة

اختتمت اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب جامعة المنصورة، فعاليات الدورة الثانية لملتقى الثقافة الشعبية العربية التى أقيمت تحت عنوان"المرأة والتراث الشعبى العربى " وتحت رعاية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وريادة كل من الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة وإشراف كل من الدكتور محمود المليجى نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا سيد أحمد عميد كلية الآداب خلال الفترة من ٣-٥ مارس ٢٠٢٠.





جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمود الجعيدى وكيل كلية الآداب جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد غنيم مقرر الملتقى وعميد الكلية السابق و الدكتور مهدى القصاص أستاذ علم الاجتماع بالكلية وعميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، الدكتور سامية حسنين وكيل الكلية السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور حمدى شاهين أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية، الدكتورة داليا رسلان منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية، عدد من الباحثين المتخصصين فى التراث الشعبى من ١٦ دولة ممثلة فى مصر وتونس والجزائر والمغرب والسودان وليبيا والسعودية ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن واليمن والبحرين وليبيا والكويت.





فيما أعرب الدكتور محمود الجعيدى وكيل كلية الآداب جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب عن سعادته باستضافة الكلية لهذا الملتقى الذى حضره كوكبة من الباحثين المتخصصين فى التراث الشعبى.





أثنى الدكتور محمد غنيم على مشاركة عدد كبير من الباحثين المتخصصين فى التراث الشعبى فى هذا الملتقى والجهد الذى قامت به وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة وكلية الأداب جامعة المنصورة فى تنظيم هذا الملتقى.





وأضاف أن الملتقى خرج بعدة توصيات تتمثل فى : تنقية التراث الشعبى العربى والابقاء على الأصيل منه ذات الصلة بتراث المرأة العربية الشعبى للحفاظ على الهوية العربية ، إعادة النظر فى المناهج الدراسية العربية وتطويع التراث الشعبى العربى فى البرامج الدراسية ، دعم القواسم المشتركة بين الدول العربية فيما يتعلق بالتراث الشعبى العربى الخاص بالمراة ، مراجعة الدراسات السابقة الخاصة بالتراث الشعبى العربى للمرأة وربطها بالواقع، تنظيم ورش عمل لدراسة الحرف المستمدة من المجتمعات العربية وعرض نتائجها ، تأسيس لجنة برئاسة وزيرة الثقافة المصرية بمشاركة جامعة المنصورة والمجلس الاعلى للثقافة لتوثيق وحفظ تراث المرأة العربية ، دعم دراسات ومؤتمرات التراث الشعبى العربى وتفعيل مشاركة الاقسام ذات الصلة بها ، تفعيل التبادل الثقافى فى مجال التراث الشعبى بين الطلاب العرب .





وفى النهاية قام كل من الدكتور محمود الجعيدى ، والدكتور محمد غنيم بتقديم دروع لكافة الباحثين المشاركين فى الملتقى.