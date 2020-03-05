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نصار: قرارات حظر النقاب وإغلاق الزوايا استهدفت إصلاح منظومة التعليم

الخميس 05/مارس/2020 - 07:20 م
جابر نصار
جابر نصار
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هاني حسين
قال  الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الأسبق، إن حظر النقاب في جامعة القاهرة بين أعضاء هيئة التدريس كان معركة صعبة وكافة المحاولات السابقة فشلت، ولكن تم تأييده في المحكمة الإدارية العليا.

وأضاف  جابر نصار  في  حواره مع الإعلامي أحمد مجدي في برنامج "فنجان قهوة" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لا يصح التعليم بالنقاب والعلم لا يسمح بذلك".

وتابع جابر نصار:"  ألزمنا  أعضاء هيئة التدريس بهذا القرار ونحن غير مهتمين بالآراء الخارجة عن السياق التي تتحدث عن محاربة الإسلام بهذا القرار ومن يقول ذلك يمثل فكرا متطرفا منحرفا".

وأكمل جابر نصار:"  كنت ادافع عن قراراتي في وسائل الإعلام  ضد الإخوان والسلفيين، وكل القرارات التي اتخذناها لم يكن مقصودا بها مقايضة احد ولكن الهدف منها إصلاح المنظومة"، مضيفا:"  قرارات حظر  النقاب وإغلاق الزوايا وخانة الديانة كان الهدف منها إجراء عملية إصلاح شاملة وكاملة".

ولفت جابر نصار:"  قمنا بالغة سلاح المالي  وحولت جامعة القاهرة من جامعة مديونة إلى دائنة وفرت 4 مليارات جنيه في 4 سنوات وصرف على  الجامعة حوالي 1.6 مليار جنيه".

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