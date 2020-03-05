متحف الفن الإسلامي بالقاهرة يفتتح معرض الأيدي الناعمة غدا

تحت عنوان "الأيدي الناعمة"، يفتتح متحف الفن الإسلامي بالقاهرة غدا معرضًا فنيًا للأشغال والحرف اليدوية التقليدية، وذلك تزامنا باحتفالات المتحف باليوم العالمى للمرأة.





قال د. ممدوح عثمان مدير عام المتحف، إن المعرض يضم 300 منتج للحرف اليدوية تتنوع بين الأخشاب والخزف والجلود والتطريز باستخدام الحرير ومجسمات من الصلصال الحراري ولوحات من الحبر والزيت، وهي نتاج أعمال 30 سيدة قاموا بالمشاركة في ورش تعليمية تم تنظيمها بالمتحف.

وأضاف د. ممدوح، أنه على هامش المعرض ينظم القسم التعليمي بالمتحف معرضا للصور الفوتوغرافية للأطفال، يليه جولات إرشادية بقاعات المتحف.





وفي سياق متصل ينظم متحف قصر محمد علي بالمنيل يوم الأحد المقبل، ندوة تحت عنوان "حكاوي المماليك"، تلقيها الكاتبة الدكتورة ريم بسيوني.





وقال د. ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف، أن الندوة تناقش ثلاثية رواية أولاد الناس للكاتبة، والتي تعد من أكثر الروايات مبيعا في معرض الكتاب هذا العام، وهي تتناول عرض لعصر المماليك، وأسرار هذه الحقبة الرائعة.



