برلماني: بث محاضرات "حواس" بماسبيرو والفضائيات أكبر دعاية للسياحة عالميا

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والامين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية القضايا التي استعرضها العالم الأثرى الكبير زاهى حواس فى محاضرته التى نظمها مركز زاهي حواس للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية أمام هرم خوفو في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الآثار ومتحف رشيد القومي.









وقال " زين الدين " فى بيان له اصدره اليوم انه بعيدا عن القضايا العلمية والاثرية المهمة التى جاءت فى محاضرة الفرعون " حواس " فانه كان يجب على جميع وسائل الاعلام المصرية خاصة القنوات التليفزيونية بماسبيرو والقنوات الفضائية الخاصة ان تنقل وعلى الهواء مباشرة هذه المحاضرة معتبرا ان مثل هذه المحاضرات من العالم الكبير والعالمى الدكتور زاهى حواس ستكون افضل وسيلة للترويج للسياحة والاثار المصرية عالميا.









وأضاف أن الدكتور زاهى حواس ليس فى حاجة الى الظهور الاعلامى او الشهرة او حتى فى المناصب التنفيذية المرموقة فهو شخصية مصرية عالمية تحظى بشهرة كبيرة وغير مسبوقة وشهرته لا تقل اهمية عن شهرة الاثار المصرية ولكن وجوده فى مثل هذه الأماكن الاثرية المصرية يجب ان يتابعها العالم كله.









وناشد رئيس شركة رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتج القدير تامر مرسى وفى اطار بروتوكول التعاون بين المتحدة للخدمات الإعلامية والهيئة الوطنية للإعلام والذى يتم بمقتضاه تطوير القناة الأولى والقناة الفضائية فى ماسبيرو وبدأت نتائجه الايجابية تظهر ان يتم فى المرات القادمة نقل مثل هذه المحاضرات للعالم الدكتور زاهى حواس على الهواء مباشرة بقنوات ماسبيرو والقنوات الفضائية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية والتى تقوم بدور اعلامى وطنى ومشرف.





وأعرب زين الدين عن ثقته الكاملة فى ان تامر مرسى سوف يستجيب لاقتراحه الهادف الى الترويج للسياحة والاثار المصرية عالميا متهما الحكومة بعدم استغلال مثل هذه الاحداث المهمة ، متسائلا : من الذى يدير ماسبيرو ويتجاهل مثل هذه الاحداث المهمة ؟.